Agenda: 20/01/2006 Citros: Rodrigues se reúne com produtores em BebedouroO ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, participa, às 15 horas, de reunião com citricultores, na Estação Experimental de Bebedouro (SP). O encontro, organizado pela Associação Brasileira dos Citricultores (Associtrus), irá discutir as tendências e a elaboração de políticas públicas do setor. Será o primeiro contato de Rodrigues com produtores após a polêmica reunião da Câmara da Citricultura, em 12 de dezembro de 2005, quando o governo anunciou que iria intervir na relação entre citricultores e indústria. Café: seminário termina hoje em Varginha (MG)O 1º Seminário do Café de Minas Gerais termina hoje no Teatro Mestrinho Marista, na cidade mineira de Varginha. No evento, são abordados temas como estoques e ofertas globais, a safra brasileira e o escoamento, armazenamento e transporte do grão produzido no país. Informações pelo e-mail seminario.cafe@uol.com.br. Grãos e Softs: CFTC divulga relatório sobre posição de tradersA Commodity Futures Trading Commission (CFTC) divulga hoje o relatório semanal sobre o posicionamento dos traders dos mercados de soja e grãos na Chicago Board Of Trade (CBOT) e açúcar, café e cacau na New York Board Of Trade (Nybot). Commodities: USDA divulga relatório semanal de exportaçõesO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulgará hoje o relatório semanal de exportações de produtos agrícolas como soja, milho, trigo, algodão e carne bovina. Os dados saem às 11h30 de Brasília. A divulgação do relatório foi adiada por conta do feriado do Dia de Martin Luther King nos Estados Unidos nas última segunda-feira. Cacau: EUA divulgam processamento do 4º tri de 2005O processamento de cacau aumentou nos Estados Unidos durante o último trimestre de 2005. É o que deve mostrar o relatório da Associação dos Fabricantes de Chocolate do país, segundo analistas do mercado. Os dados saem hoje, às 11h15 de Brasília. No terceiro trimestre o processamento foi de 104.470 toneladas e, de acordo com os analistas, o volume do quarto trimestre deve ficar 2% acima disso. Governo lança campanha contra o tráfico de animais silvestresA Campanha Internacional Contra o Tráfico de Animais Silvestres será lançada hoje, às 16 horas, pelos ministros das Relações Exteriores, Celso Amorim, e do Meio Ambiente, Marina Silva. De acordo com o I Relatório Nacional sobre o Tráfico de Animais Silvestres no Brasil, elaborado pela Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres (Renctas), cerca de 38 milhões de animais são retirados ilegalmente dos ecossistemas brasileiros todos os anos 40% deles para o mercado internacional. De cada 10 animais, apenas um sobrevive, nove acabam morrendo durante a captura ou transporte. O tráfico da biodiversidade é considerado a terceira maior atividade ilegal do mundo, perdendo apenas para o tráfico de armas e drogas. O lançamento será no Salão dos Tratados do Itamaraty. EUA: Índice da universidade de Michigan sai às 12h45O único indicador econômico a ser divulgado nesta sexta-feira nos EUA é o índice de sentimento do consumidor preliminar de janeiro, que a Universidade de Michigan divulga para seus assinantes às 12h45 (de Brasília). A mediana das previsões de 15 economistas ouvidos em pesquisa Dow Jones/CNBC é 93,0 em janeiro (91,5 em dezembro, 81,6 em novembro, 74,2 em outubro, 76,9 em setembro). EUA: dirigente do FED fala nesta sexta-feiraO presidente do Federal Reserve Bank de Richmond, Jeffrey Lacker, fala durante evento em Richmond (Virgínia) nesta sexta-feira às 11h (de Brasília). BC oferta SWAPO Banco Central vai reduzir a oferta de swap cambial no leilão de hoje, das 12 horas às 13 horas. Desta vez, a oferta será de 4.250 contratos de swap reverso, em vez de 8.800 contratos, e apenas três vencimentos, em vez de quatro, como vinha sendo feito pelo BC há várias semanas. O BC também mudou a data de vencimento do primeiro lote para 1/11/2006 em vez de 2/10/2006. O valor financeiro do leilão será de cerca de US$ 200 milhões. O resultado será divulgado a partir das 14h30 e a liquidação financeira ocorrerá na terça-feira, dia 24/1. Lula no RioO presidente Lula embarca às 8 horas para o Rio de Janeiro, onde participa de um ato público na Baixada Fluminense, preparado pelos prefeitos de Nova Iguaçu e Queimados, e visita, no campus de Xerém, a sede do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial). O presidente anuncia liberação de R$ 56 milhões para hospitais em Queimados, Belford Roxo, Duque de Caxias, Itaguaí, Japeri, Magé, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi, São João do Meritid e Seropédica. Às 16 horas, o presidente embarca, na Base Aérea do Galeão, para Rio Branco, no Acre, onde tem compromisso amanhã (sábado). Delcídio fala com Amorim contas de Duda no exteriorO presidente da CPI Mista dos Correios, senador Delcídio Amaral (PT-MS), tem encontro, agora pela, com o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, para tratar da questão das movimentações financeiras no Exterior em contas do publicitário Duda Mendonça. Após o encontro, Delcídio deve marcar a data em que um grupo composto pelo relator da CPI, deputado Osmar Serraglio (PMDB-PR), e os sub-relatores adjuntos deputados Eduardo Paes (PSDB-RJ) e Maurício Rands (PT-PE) viajarão aos EUA. Os parlamentares querem ter acesso às informações sobre as contas, que estão sob custódia da Promotoria Distrital de NovaYork. Conselho vota pedido de cassação de deputadoO Conselho de Ética da Câmara marcou para as 9h30 a sessão de votação do pedido de cassação do deputado Wanderval Santos (PL-SP), feito pelo relator do processo, deputado Chico Alencar (Psol-RJ).