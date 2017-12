Agenda: 20/09/2004 Soja e grãos: USDA divulga relatório semanal de inspeções e safraO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulga hoje dois relatórios semanais: de inspeções de exportação (ao meio dia) e de acompanhamento da safra americana (às 17 horas). Ambos os horários são de Brasília. Biotecnologia: ciclo de seminário começa em SPO IDeSA - Instituto para o Desenvolvimento Socioambiental e a ABRASEM - Associação Brasileira de Sementes e Mudas promovem, no próximo dia 20, das 9h às 18h no Grande Auditório do MASP (Av. Paulista, 1578), o evento inaugural do PROJETO BIOBRASIL, um ciclo de seminários voltados para a discussão, com total isenção de interesses, sobre os polêmicos temas ligados à biotecnologia.Os seminários, gratuitamente abertos ao público mediante inscrição pelo site www.idesa.org.br, contarão com a participação de importantes atores envolvidos no assunto, como Ywao Miyamoto, empresário, engenheiro agrônomo e presidente da ABRASEM; Francisco Aragão, pesquisador do Centro de Recursos Genéticos e Biotecnologia da EMBRAPA; a economista Amyra El Khalili, presidente da ONG CTA-Consultants, Traders and Advisors e do Projeto BECE; Ruth Helena Bellinghini, jornalista e knight fellow do MIT; e o ator e diretor de teatro Sylvio Zilber.Depois de São Paulo, outras sete capitais serão contempladas na primeira etapa do projeto: Curitiba (outubro), Brasília (novembro), Porto Alegre (janeiro/2005), Belo Horizonte (fevereiro/2005), Cuiabá (março/2005), Salvador (abril/2005) e Rio de Janeiro (maio/2005).