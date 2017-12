Agenda: 20/09/2004 Café: reunião da OIC começa em LondresA Organização Internacional do Café (OIC) realiza nesta segunda-feira (20) reunião da Junta Consultiva do Setor Privado. A partir de amanhã (21) até sexta-feira haverá reunião do Conselho da OIC e do comitê de promoção. Soja e grãos: USDA divulga relatório semanal de inspeções e safraO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulga hoje dois relatórios semanais: de inspeções de exportação (ao meio dia) e de acompanhamento da safra americana (às 17 horas). Ambos os horários são de Brasília. Biotecnologia: ciclo de seminário começa em SPO Instituto para o Desenvolvimento Socioambiental (Idesa) e a Associação Brasileira de Sementes e Mudas (Abrasem) promovem, nesta segunda-feira (2), das 9h às 18h no Grande Auditório do MASP (Av. Paulista, 1.578), o evento inaugural do Projeto BioBrasil, um ciclo de seminários voltados para a discussão sobre os polêmicos temas ligados à biotecnologia. Os seminários, gratuitamente abertos ao público mediante inscrição pelo site www.idesa.org.br, contarão com a participação de importantes atores envolvidos no assunto, como Ywao Miyamoto, empresário, engenheiro agrônomo e presidente da Abrasem; Francisco Aragão, pesquisador do Centro de Recursos Genéticos e Biotecnologia da Embrapa; a economista Amyra El Khalili, presidente da ONG CTA-Consultants, Traders and Advisors e do Projeto BECE; Ruth Helena Bellinghini, jornalista e knight fellow do MIT; e o ator e diretor de teatro Sylvio Zilber. Cooperativismo: Rodrigues abre encontro em Quirinópolis (GO)"A Importância do Cooperativismo Frente aos Desafios do Agronegócio" é o tema da conferência que o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Roberto Rodrigues, fará nesta segunda-feira (20), às 9h30, na abertura oficial do 2º Encontro de Produtores de Grãos, promovido pela Cooperativa Mista dos Produtores do Vale do Paranaíba, em Quirinópolis (Goiás). Depois da palestra do ministro, o presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), Marcio Lopes de Freitas, vai falar sobre as Tendências do Cooperativismo. Perspectivas para a Comercialização de Grãos é o tema da conferência, 14h, do analista de mercado agrícola da Federação da Agricultura do Estado de Goiás, Pedro Arantes. A última palestra do encontro, prevista para às 16h, sobre Ferrugem e Outras Doenças da Soja e do Milho, será proferida pelo agrônomo Luiz Henrique Carregal Pereira da Silva. Seguro: Wedekin faz palestra em congresso em SPAs políticas para o agronegócio e o novo seguro rural serão tema da palestra que o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ivan Wedekin, fará nesta segunda-feira, no Hotel Grand Hyatt, em São Paulo, durante o 8º Congresso Internacional do Seguro Agropecuário. Na ocasião, representantes de seguradoras e resseguradoras de diversos países trocarão experiências e informações importantes para o desenvolvimento do seguro agropecuário. Peixe: começa 2 Semana Nacional em supermercadosComeça hoje, em todo o País, a 2 Semana Nacional do Peixe, promovida pela Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca, em parceria com entidades da sociedade civil organizada. O evento prossegue até sábado (25) e tem por finalidade incentivar o consumo de pescado entre os brasileiros. Uma das metas, também, é tornar o produto mais barato para os consumidores, principalmente nos supermercados participantes da campanha. Peixe: primeiro lote de pintado é embarcado para SuíçaO primeiro lote de 7500 quilos de pintado cultivado do Brasil será embarcado hoje para a Suíça. A mercadoria foi adquirida por um atacadista de produtores do Mato Grosso do Sul. A exportação desta espécie de peixe é resultado de ações realizadas pela Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca (Seap) para promover o pescado brasileiro no exterior. Na Suíça, o pintado será distribuído na forma de filé para as principais cidades do país. BC: pesquisa Focus será divulgadaO Banco Central divulga hoje cedo a pesquisa Focus com as previsões do mercado para os principais indicadores econômicos e financeiros. FGV: IGP-10 de setembro será divulgadoA Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga, às 8h30, os principais resultados do Índice Geral de Preços - 10 (IGP-10) deste mês pelo site www.fgvdados.com.br. Às 11h, o economista da FGV Salomão Quadros dá entrevista na sede da Fundação na Av. Praia de Botafogo, 190, e informa mais dados da pesquisa. Comércio exterior: saem dados da balança comercialO Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior divulga pela manhã os números da balança comercial relativos ao período de 13 de setembro a 18 de setembro. À tarde, haverá entrevista sobre os dados. FGV: ranking das 500 maiores empresas será divulgadoA Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga às 11h o ranking das 500 maiores empresas e a lista das doze empresas que receberão, à noite, o prêmio FGV de Excelência Empresarial. Empresas: Palocci e Dirceu participam de eventoOs ministros da Fazenda, Antonio Palocci, e da Casa Civil, José Dirceu, participam da cerimônia de entrega do prêmio FGV de Excelência Empresarial 2004, a partir das 19h no JW Marriot Hotel. Presidência: Lula em Nova YorkO presidente Lula participa em Nova York de um Encontro de Líderes Mundiais contra a Fome e a Pobreza, convocado pelo Brasil. Participam cerca de 50 chefes-de-Estado e/ou de governo e 12 chefes de organismos internacionais. Antes, o presidente brasileiro participa de outras reuniões. Às 18h30 (quando no Brasil serão 20h30), Lula dá entrevista coletiva.