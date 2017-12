Agenda: 20/09/2004 Café: reunião da OIC começa em LondresA Organização Internacional do Café (OIC) realiza nesta segunda-feira (20) reunião da Junta Consultiva do Setor Privado. A partir de amanhã (21) até sexta-feira haverá reunião do Conselho da OIC e do comitê de promoção. Soja e grãos: USDA divulga relatório semanal de inspeções e safraO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulga hoje dois relatórios semanais: de inspeções de exportação (ao meio dia) e de acompanhamento da safra americana (às 17 horas). Ambos os horários são de Brasília. Biotecnologia: ciclo de seminário começa em SPO IDeSA - Instituto para o Desenvolvimento Socioambiental e a ABRASEM - Associação Brasileira de Sementes e Mudas promovem, no próximo dia 20, das 9h às 18h no Grande Auditório do MASP (Av. Paulista, 1578), o evento inaugural do PROJETO BIOBRASIL, um ciclo de seminários voltados para a discussão, com total isenção de interesses, sobre os polêmicos temas ligados à biotecnologia.Os seminários, gratuitamente abertos ao público mediante inscrição pelo site www.idesa.org.br, contarão com a participação de importantes atores envolvidos no assunto, como Ywao Miyamoto, empresário, engenheiro agrônomo e presidente da ABRASEM; Francisco Aragão, pesquisador do Centro de Recursos Genéticos e Biotecnologia da EMBRAPA; a economista Amyra El Khalili, presidente da ONG CTA-Consultants, Traders and Advisors e do Projeto BECE; Ruth Helena Bellinghini, jornalista e knight fellow do MIT; e o ator e diretor de teatro Sylvio Zilber.Depois de São Paulo, outras sete capitais serão contempladas na primeira etapa do projeto: Curitiba (outubro), Brasília (novembro), Porto Alegre (janeiro/2005), Belo Horizonte (fevereiro/2005), Cuiabá (março/2005), Salvador (abril/2005) e Rio de Janeiro (maio/2005). Cooperativismo: Roberto Rodrigues abre encontro em Quirinópolis (GO)"A Importância do Cooperativismo Frente aos Desafios do Agronegócio" é o tema da conferência que o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Roberto Rodrigues, fará hoje, às 9h30, na abertura oficial do 2º Encontro de Produtores de Grãos, promovido pela Cooperativa Mista dos Produtores do Vale do Paranaíba, em Quirinópolis (Goiás). Depois da palestra do ministro, o presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), Marcio Lopes de Freitas, vai falar sobre as Tendências do Cooperativismo. Perspectivas para a Comercialização de Grãos é o tema da conferência, 14h, do analista de mercado agrícola da Federação da Agricultura do Estado de Goiás, Pedro Arantes. A última palestra do encontro, prevista para às 16h, sobre Ferrugem e Outras Doenças da Soja e do Milho, será proferida pelo agrônomo Luiz Henrique Carregal Pereira da Silva.