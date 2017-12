Agenda: 20/10/2004 Couros: feira divulga lançamentos em Novo Hamburgo - RSAcontece de hoje a 22 de outubro a Couro Visão 2004 - Feira Internacional de Couros, Componentes, Sintéticos, Químicos e Acessórios para Calçados e Artefatos -, em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Os expositores que participam da edição deste ano anteciparão as tendências em couro para o inverno 2006 na Europa e Estados Unidos, cuja ação é articulada por agentes da cadeia produtiva: indústrias de insumos, empresas de processamento e representantes da indústria da moda.