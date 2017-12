Agenda: 20/10/2004 Aftosa: governo discute campanha de vacinação em Belém do ParáTécnicos do Ministério da Agricultura e da Secretaria de Agricultura do Pará realizam, às 15 horas, na sede da Delegacia Federal de Agricultura, em Belém, reunião técnica para traçar as últimas estratégias para o lançamento oficial da campanha de vacinação contra a febre aftosa. A campanha começa no dia 4 de novembro, na região do Baixo Amazonas. Também em novembro, no Baixo Amazonas, o governo do Estado, em parceria com o Mapa, lança o projeto-piloto "Brasil Livre de Febre Aftosa". Couro: feira divulga lançamentos em Novo Hamburgo (RS)Ocorre a partir desta quarta-feira (20) a sexta-feira (22) a Couro Visão 2004 - Feira Internacional de Couros, Componentes, Sintéticos, Químicos e Acessórios para Calçados e Artefatos -, em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Os expositores que participam da edição deste ano anteciparão as tendências em couro para o inverno 2006 na Europa e Estados Unidos, cuja ação é articulada por agentes da cadeia produtiva: indústrias de insumos, empresas de processamento e representantes da indústria da moda. Agronomia: IV Semana Agronômica vai ocorrer em São PauloDe hoje até 24 de outubro, ocorre no Parque da Água Branca a IV Semana Agronômica 2004 - Faculdade Cantareira. O evento é organizado pelo D.A. de Agronomia da Faculdade e realizado pela Faculdade Integrada Cantareira e Secretaria de Abastecimento e Agricultura do Estado de São Paulo. Para essa edição, a semana contará com feiras e exposição de tecnologia, produtos e equipamentos, ciclo de cursos e palestras, atividades lúdicas e de entretenimento, oficinas para a comunidade, música ao vivo, distribuição de brindes e sorteios. Agronegócio: ministro Rodrigues tem encontros em BerlimO ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, estará nesta quarta-feira (20) na Alemanha, onde participa, em Berlim, às 9h, da Sessão da Comissão de Cooperação Econômica e Desenvolvimento do "Bundestag" (Parlamento) sobre o mercado mundial de açúcar. À tarde, às 13h30, no Ministério da Economia e do Trabalho alemão, Rodrigues participa do workshop internacional "Política Contra a Liberação do Comércio Agrícola III - Uma solução?". No workshop, Rodrigues falará sobre as ações do governo brasileiro na área de segurança alimentar com destaque para programas sociais como o Fome Zero, Bolsa-Escola, Bolsa-Família, entre outros. Ele também discorrerá sobre o crescimento do agronegócio brasileiro, as negociações para a liberalização do comércio mundial de produtos agrícolas e os projetos brasileiros de pesquisa e transferência de tecnologia tropical para países em desenvolvimento. Boi: câmara setorial paulista reúne-se na SRBA Câmara Setorial de Pecuária de Corte de São Paulo reúne-se nesta quarta-feira, na sede da Sociedade Rural Brasileira (SRB). Participam do encontro, o coordenador de genética bovina do Ministério da Agricultura, Jader Jacomini Ferreira, que falará sobre o SAPI (Sistema Agropecuário de Produção Integrada) e o diretor-executivo do Fundepec, João Gilberto Bento, que abordará as novidades do convênio entre o setor privado e a Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo. Também em novembro, no Baixo Amazonas, o governo do Estado, em parceria com o Mapa, lança o projeto-piloto "Brasil Livre de Febre Aftosa". Alimentos: senadores discutem com Cade caso Nestlé-GarotoOs senadores do Espírito Santo - Magno Malta (PL), Gerson Camata (PMDB) e João Batista Mota - e o senador Eduardo Suplicy (PT-SP) estarão às 9 horas no gabinete da presidenta do Cade, Elizabeth Farina. Vão discutir a rejeição, pelo Conselho, da compra da Garoto pela Nestlé. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) adiou para esta quarta-feira, a partir das 13h30, a sessão extraordinária que realizaria na tarde de 14 de outubro. Compra de uma loja da Senas, em BH, pelo Carrefour. Ainda hoje, pode haver também uma sessão ordinária do Conselho. MST: manifestação está marcada para hoje no ItamaratyO Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) promove manifestação contra as negociações de um acordo de livre comércio entre Mercosul e União Européia, às 9h, em frente ao Palácio Itamaraty. Questão agrária: governador de Rondônia estará no SenadoO governador de Rondônia, Ivo Narciso Cassol, faz exposição, às 10h, na Comissão das Questões Fundiárias do Senado (Ala Senador Nilo Coelho Sala 2). Mercosul/UE: Amorim discute acordo em LisboaO ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, participa da reunião ministerial Mercosul-União Européia, nesta quarta-feira (20), em Lisboa (Portugal). No encontro, avaliação das ofertas apresentadas por ambas as partes e o andamento das negociações sobre o acordo de livre comércio entre os dois blocos econômicos. Automóveis: Lula abre Salão InternacionalO presidente Luiz Inácio Lula da Silva reúne-se com o ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, às 9h, no Palácio do Planalto. Às 9h30, participa de reunião de coordenação política, com a presença do ministro da Secretaria de Coordenação Política e Assuntos Institucionais, Aldo Rebelo. No fim da manhã (12h), recebe o presidente mundial do Grupo Telefônica, Cesar Alierta Izuel. Depois, às 14h, Lula embarca para São Paulo. Às 19h30, Lula participa da cerimônia de abertura do 23º Salão Internacional do Automóvel, no Pavilhão de Exposições do Anhembi, em São Paulo. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, estará presente. Às 22h, Lula viaja para o Rio de Janeiro. Esta edição da feira, que será aberta ao publico amanhã (21), reúne 140 expositores em uma área de quase de 80 mil metros quadrados. Comércio exterior: encontro será aberto às 19 h no RioO secretário de Comércio Exterior, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Ivan Ramalho, abre o 84º Encontro de Comércio Exterior (Encomex), às 19h, no auditório da Confederação Nacional da Indústria (CNI). Os debates prosseguem até amanhã (21). BC: reunião do Copom define hoje taxa SelicA reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) termina hoje, na sede do Banco Central. O encontro, que começou ontem (14), discute a taxa básica de juros da economia (Selic), atualmente em 16,25% ao ano. (Fonte/BC) FGV: IGP-M será divulgadoA Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga os dados referentes à segunda prévia do IGPM. Os dados básicos são divulgados logo de manhã e os economistas da FGV dão entrevista às 11 horas, na sede da entidade, à Praia de Botafogo 190. Dívida pública: nota do Tesouro e BC sai hojeO Tesouro Nacional e o Banco Central divulgam, a partir das 11 horas, a Nota Conjunta sobre a Dívida Pública Mobiliária Federal Interna do mês de setembro. Haverá entrevista na sala de briefing do Ministério da Fazenda. EUA:estimativa sobre estoque de petróleo sai às 11h30O American Petroleum Institute (API) e a agência de informações do Departamento de Energia dos EUA (EIA/DoE) divulgam suas estimativas sobre o nível dos estoques norte-americanos de petróleo e derivados na semana até 15 de outubro nesta quarta-feira às 11h30 (de Brasília). A previsão média de 12 analistas ouvidos pela Dow Jones é que o estoque de petróleo tenha crescido em 1,7 milhão de barris; as previsões variaram entre uma redução de 3 milhões de barris e um crescimento de 5 milhões de barris. A previsão média para a variação nos estoques de derivados é uma redução de 850 mil barris (com as previsões variando entre uma queda de 3 milhões de barris e um crescimento de 250 mil barris). A previsão média para a variação no estoque de gasolina é um crescimento de 380 mil barris (com as previsões variando entre uma queda de 3 milhões de barris e um crescimento de 2,5 milhões de barris. A previsão para a taxa de utilização da capacidade das refinarias é 88,0%, com um crescimento de 1,1 ponto porcentual em relação á semana anterior.