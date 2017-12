Agenda: 20/10/2004 Couros: feira divulga lançamentos em Novo Hamburgo - RSAcontece de hoje a 22 de outubro a Couro Visão 2004 - Feira Internacional de Couros, Componentes, Sintéticos, Químicos e Acessórios para Calçados e Artefatos -, em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Os expositores que participam da edição deste ano anteciparão as tendências em couro para o inverno 2006 na Europa e Estados Unidos, cuja ação é articulada por agentes da cadeia produtiva: indústrias de insumos, empresas de processamento e representantes da indústria da moda. IV Semana Agronômica acontece em São PauloDe hoje até 24 de outubro, acontece no Parque da Água Branca a IV Semana Agronômica 2004 - Faculdade Cantareira. O evento é organizado pelo D.A. de Agronomia da Faculdade e realizado pela Faculdade Integrada Cantareira e Secretaria de Abastecimento e Agricultura do Estado de São Paulo. Para essa edição, a semana contará com feiras e exposição de tecnologia, produtos e equipamentos, ciclo de cursos e palestras, atividades lúdicas e de entretenimento, oficinas para a comunidade, música ao vivo, distribuição de brindes e sorteios. Agronegócio: ministro Rodrigues tem encontros em BerlimO ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, estará hoje na Alemanha, onde participa, em Berlim, às 9h, da Sessão da Comissão de Cooperação Econômica e Desenvolvimento do "Bundestag" (Parlamento) sobre o mercado mundial de açúcar. À tarde, às 13h30, no Ministério da Economia e do Trabalho alemão, Rodrigues participa do workshop internacional "Política Contra a Liberação do Comércio Agrícola III - Uma solução?". No workshop, Rodrigues falará sobre as ações do governo brasileiro na área de segurança alimentar com destaque para programas sociais como o Fome Zero, Bolsa-Escola, Bolsa-Família, entre outros. Ele também discorrerá sobre o crescimento do agronegócio brasileiro, as negociações para a liberalização do comércio mundial de produtos agrícolas e os projetos brasileiros de pesquisa e transferência de tecnologia tropical para países em desenvolvimento.