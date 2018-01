Agenda: 20/12/2004 Soja e grãos: USDA divulga relatório semanal de inspeçõesO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulga hoje o relatório semanal de inspeções de exportação às 14 horas de Brasília. Senado começa a analisar MP sobre plantio de soja transgênicaO Senado deve analisar hoje a medida provisória que autoriza o plantio de soja transgênica em 2005. O texto aprovado na Câmara permite que agricultores que não assinaram o termo de compromisso nos últimos dois anos assinem agora para continuar plantando o produto e ter acesso a financiamento. BC divulga pesquisa FocusO Banco Central divulga às 8h30 a pesquisa semanal de expectativas do mercado, que inclui as projeções futuros para inflação, juro, câmbio, PIB e outros. Fipe comenta às 11H o resultado da 2ª quadrissemana do IPCO coordenador do IPC-Fipe, Paulo Picchetti, detalha a partir das 11 horas o resultado da Segunda quadrissemana do IPC-Fipe, que ficou em 0,55% na segunda quadrissemana de dezembro. O índice ficou no piso das expectativas do mercado (0,55% e 0,62%) e abaixo do resultado da primeira quadrissemana (0,57%). FGV divulga às 8H30 o IPC-SO Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FGV) divulga às 11h, em entrevista coletiva na sede da instituição no Rio, o Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) calculado entre os dias 14/11 e 13/12. O economista André Furtado Braz apresentará os resultados. Sai o resultado semanal da balança comercialO Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior divulga pela manhã os números da balança comercial. À tarde, haverá entrevista no Ministério sobre os números. BNDES empossa integrantes do conselho de administraçãoO BNDES dá posse hoje aos novos integrantes do seu conselho de administração, entre os quais o presidente da Fiesp, Paulo Skaf. IBGE divulga às 9H30 dados s/ Administração Pública de 2001O IBGE divulga nesta segunda-feira, dia 20 de dezembro, às 9h30, no site da Instituição - www.ibge.gov.br - os dados sobre a Administração Pública brasileira, nos três níveis de governo, federal, estadual e municipal, referentes ao ano de 2001 (com dados comparativos a partir de 1998) e sobre a Atividade Empresarial do governo para o ano 2002 (com dados comparativos a partir de 1997). A pesquisa analisa as privatizações e investimentos do período, assim como os gastos e despesas estatais.