Agenda: 21/09/2004 Leite: Mike Moore, ex-diretor geral da OMC, visita CNAO ex-Primeiro Ministro da Nova Zelândia e ex-diretor geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Mike Moore, que atualmente atua como conselheiro da maior cooperativa neozelandesa da área de leite, a Fonterra, estará na sede da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), em Brasília, nesta terça-feira, 21 de setembro. Moore participa de reunião com produtores de leite do Brasil para discutir o tema "Liberalização do Comércio e os Impactos na Cadeia de Lácteos". Moore e o presidente da Comissão Nacional da Pecuária de Leite da CNA, Rodrigo Alvim, concedem entrevista coletiva às 14h, antecedendo a reunião de discussão com os produtores. Entre os temas que serão abordados estão as tendências do mercado global de lácteos e os reflexos sobre a produção brasileira. Boi: São Paulo é sede de seminário sobre segurança animalOcorre hoje em São Paulo o Seminário Franco - Brasileiro de Segurança Sanitária Animal. Entre os temas estarão "O papel do veterinário sanitário no sistema francês de vigilância sanitária animal" e o "O dispositivo brasileiro de controle sanitário". O evento antecede a Conferência Internacional sobre a Rastreabilidade de Alimentos, uma iniciativa do Ministério da Ciência e Tecnologia, que está marcado para amanhã e quinta-feira. Cooperativas agrícolas: MDA lança programa de fomentoO ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rossetto, lança nesta terça-feira (21) o Programa de Fomento ao Cooperativismo da Agricultura Familiar e Economia Solidária (Coopersol), às 11h no auditório do bloco A da Esplanada dos Ministérios. O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, também estará presente. O programa pretende garantir que pelo menos 20% dos recursos disponíveis no Plano Safra para Agricultura Familiar (um total de R$ 7 bilhões) sejam financiados por intermédio das cooperativas de crédito. O ministro Miguel Rossetto também vai assinar um convênio com o presidente do Banco Central. O objetivo é dinamizar a criação de pelo menos 150 cooperativas de crédito ainda este ano - o BC já recebeu 270 pedidos. Café: Conab apresenta projeto GeoSafras na OICSerá realizada hoje, em Londres, reunião da Organização Internacional do Café (OIC). Participa o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Luís Carlos Guedes Pinto. Durante o encontro, ele vai apresentar o projeto GeoSafras para o café. Trata-se de um sistema que usa imagens de satélites para dimensionar a safra do produto e cruza esses dados com as previsões climáticas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Mercosul/UE: comitê discute ofertas ao bloco europeuIntegrantes do comitê de negociação do Mercosul devem se reunir hoje e amanhã (22), em Brasília. A finalidade é discutir os últimos detalhes das propostas que o Mercosul oferecerá à União Européia (UE), ainda esta semana, para a formalização do acordo de livre comércio entre os dois blocos econômicos. Também esta semana o Mercosul receberá as propostas da União Européia. No dia 20 de outubro, em Brasília, os dois lados (ministros do Mercosul e negociadores da UE) voltam a se reunir para aparar possíveis divergências. FGV: segunda prévia do IGP-M sai hojeA Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga, às 8h30, os principais resultados da segunda prévia do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) deste mês pelo site www.fgvdados.com.br. Às 11h, o economista da FGV Salomão Quadros dá entrevista na sede da Fundação na Av. Praia de Botafogo, 190, e informa mais dados da pesquisa. IPI: STJ analisa crédito-prêmioA Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que reúne 10 ministros de duas turmas de julgamento, deverá analisar hoje um recurso em que se discute o crédito-prêmio do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para empresas que produzem para exportação. Em caso de derrota da União estima-se um prejuízo de R$ 20 bilhões. O assunto não é o mesmo que está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal (STF), onde estão em discussão benefícios de IPI concedidos para insumos não tributados ou tributados com alíquota zero. BC: nota sobre spread e juros será divulgadaO Banco Central divulga, a partir das 10h30, a nota sobre spread e juros cobrados pelas instituições financeiras em agosto. Às 11 horas, haverá entrevista no BC sobre o assunto. SMP: Anatel abre envelopesA Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) abre às 10 horas os envelopes com as proposta de preço para licenças do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Das seis licenças colocadas à venda, apenas duas despertaram interesse dos investidores: a de Minas Gerais e a do Triângulo Mineiro. A tentativa de hoje da Anatel de vender as licenças devolvidas por empresas ou que não foram vendidas em leilões anteriores é a terceira. ONU: Lula abre assembléia geralO presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursa às 10h15 na abertura da 59 Assembléia Geral da ONU, em Nova York, sobre a construção da paz, que, segundo ele, passa pelo combate à fome e à pobreza. Hoje, será divulgada declaração conjunta dos chefes de Estado e de governo que participam da reunião da ONU. Greve: bancários mantêm paralisaçãoOs bancários de Brasília, assim como os de São Paulo, decidiram manter hoje (21) a greve iniciada na quarta-feira da semana passada. BM&F: novos produtos são lançadosA Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) promove entrevista coletiva às 11h, quando o diretor de Pregão, José Carlos Branco, falará sobre os novos produtos que a instituição deve lançar. Local: praça Antonio Prado, 48 (Centro), auditório do terceiro andar. Metalúrgicos: proposta será entregue à FiespOs sindicatos metalúrgicos do Estado de São Paulo e a Federação da categoria, filiados à Força Sindical, entregam a pauta de reivindicações da Campanha Salarial Unificada 2004 na Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo). Sindicalistas e trabalhadores vão se concentrar às 10h, em frente ao metrô Paraíso (Catedral Ortodoxa); às 11h seguirão em passeata até a Fiesp, na avenida Paulista, 1.313. A entrega da pauta aos sindicatos patronais será acompanhada de um grande ato. Competitividade: Alckmin anuncia medidasO governador Geraldo Alckmin anuncia nesta terça-feira, dia 21, às 10 horas, no Palácio dos Bandeirantes, uma série de medidas para aumentar a competitividade do Estado de São Paulo. O objetivo é beneficiar todas as cadeias produtivas, garantindo condições para o crescimento da produção, atração de investimentos e conseqüente fomento da economia paulista e criação de postos de trabalho. As ações são relacionadas ao meio ambiente, infra-estrutura e redução da carga tributária. EUA: FED reúne-se para decidir sobre jurosO Comitê de Mercado Aberto do Federal Reserve norte-americano (Fomc) se reúne nesta terça-feira em Washington. O horário habitual para o anúncio das decisões de política monetária é 15h15 (de Brasília).