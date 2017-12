Agenda: 21/09/2004 Leite: Mike Moore, ex-diretor geral da OMC, visita CNAO ex-Primeiro Ministro da Nova Zelândia e ex-diretor geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Mike Moore, que atualmente atua como conselheiro da maior cooperativa neozelandesa da área de leite, a Fonterra, estará na sede da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), em Brasília, nesta terça-feira, 21 de setembro. Moore participa de reunião com produtores de leite do Brasil para discutir o tema "Liberalização do Comércio e os Impactos na Cadeia de Lácteos". Moore e o presidente da Comissão Nacional da Pecuária de Leite da CNA, Rodrigo Alvim, concedem entrevista coletiva às 14h, antecedendo a reunião de discussão com os produtores. Entre os temas que serão abordados estão as tendências do mercado global de lácteos e os reflexos sobre a produção brasileira. Boi: São Paulo sedia seminário sobre seguranã animalAcontece hoje em São Paulo o Seminário Franco - Brasileiro de Segurança Sanitária Animal. Entre os temas estarão "O papel do veterinário sanitário no sistema francês de vigilância sanitária animal" e o "O dispositivo brasileiro de controle sanitário". O evento antecede a Conferência Internacional sobre a Rastreabilidade de Alimentos, uma iniciativa do Ministério da Ciência e Tecnologia, que acontece amanhã e na quinta-feira.