Agenda: 21/10/2004 Commodities: USDA divulga relatório semanal de exportaçõesO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulga nesta quinta-feira (21), às 9h30 de Brasília, seu relatório semanal das exportações americanas de soja e derivados, milho, trigo, algodão e carne bovina. Citros: seminário internacional discute economia e mercadoEconomia e mercado serão os temas do 8º Seminário Internacional de Citros, que ocorrerá nesta quinta-feira (21), das 8 às 18 horas, na Estação Experimental de Citricultura de Bebedouro (SP). O evento, que tradicionalmente aborta temas relacionados à fitossanidade citrícola, neste ano vai debater as perspectivas econômicas para o setor. Entre os palestrantes e debatedores estão Marcos Fava Neves, do Pensa/USP, Margarete Boteon, do Cepea/Esalq, e Ronald Muraro, da Universidade de Flórida. Mais informações pelo telefone (17) 3344-8844, ou pelo e-mail eecb@estacaoexperimental.com.br. Açúcar/Álcool: congresso agroindustrial discute usina otimizadaRedução de perdas no processo de produção, o reaproveitamento de água, custos de produção industrial e a fabricação de anidro e alcoóis especiais para exportação serão algumas das discussões do 5º Congresso Brasileiro Agroindustrial, que ocorrerá durante os dias 21 e 22 de outubro, no Centro de Convenções Taiwan, em Ribeirão Preto, e que terá como tema "A Usina Otimizada". O evento é de caráter técnico e administrativo e sua programação inclui quatro painéis, com a participação de palestrantes reconhecidos por sua atuação nas principais empresas do setor e que, além da exposição de temas em que são especialistas, poderão apresentar cases importantes desenvolvidos em unidades de produção. Fone: (16) 3941-3565, fax (16) 610-2233. Transgênicos: comissão mista será instaladaA comissão mista destinada a examinar a medida provisória 223 que estabelece normas para o plantio e comercialização de soja geneticamente modificada da safra de 2005 será instalada, às 10h30, no Senado (Ala Senador Alexandre Costa Sala 13). O prazo para apresentação de emendas termina hoje (21). Cacau: produtores da Costa do Marfim querem apoioOs produtores de cacau da Costa do Marfim devem se reunir com representantes do governo nesta quinta-feira para negociar o fim do locaute na venda de cacau, que começou no último dia 18 de outubro. Os produtores querem o governo ajude as cooperativas agrícolas. OMC: Amorim articula candidatura brasileiraO chanceler Celso Amorim vai articular, hoje (21), com os membros do G-20 (grupo dos países emergentes) a candidatura brasileira para ocupar o posto de direção da Organização Mundial do Comércio (OMC). O ministro estará em Genebra para uma reunião com o bloco e, além da candidatura do embaixador Luis Felipe de Seixas Correa, tratará de uma estratégia para as negociações agrícolas. Café: CPI mineira quer ouvir CaféPoçosEstá programada para esta quinta-feira (21) uma audiência na CPI que investiga desvios de estoques de café da Assembléia Legislativa de Minas para ouvir representantes da Cooperativa dos Cafeicultores de Poços de Caldas (Café Poços). Há suspeita de desvio de 84 mil sacas de café dos armazéns da entidade. A CPI determinou ontem a quebra de sigilo bancário e fiscal, a partir de 1998, da Cooperativa Regional dos Cafeicultores de São Sebastião do Paraíso (Cooparaíso). Firjan: Lula participa de posse de Gouvêa VieiraO presidente Luís Inácio Lula da Silva reúne-se com a diretoria Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), às 8h35, no Centro de Convenções de Firjan, no Rio. Logo após (9h), participa da solenidade de posse do empresário Eduardo Eugênio Gouvêa Vieira, reeleito para a presidência da instituição para o triênio 2005-2007. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior estará presente. BC: contas do setor externo serão divulgadasO Banco Central divulga às 10h30 a nota do setor externo, com os resultados da conta corrente do País relativa ao mês de setembro. Em agosto, as transações correntes tiveram superávit de US$ 1,761 bilhão, chegando a US$ 7,990 bilhões no acumulado do ano; e os investimentos estrangeiros foram de US$ 6,089 bilhões, somando US$ 11,734 bilhões nos oito primeiros meses. Hoje, às 11 horas, o chefe do Departamento Econômico (Depec) do BC, Altamir Lopes, dá entrevista para detalhar os números. BC: Meirelles em BostonO presidente do Banco Central do Brasil, Henrique Meirelles, cumpre agenda em Boston, onde faz apresentação ao New England-Latin America Business Counci, às 18h30, no hotel Hyatt Regency Downtown. Fundo de investimento: equipe econômica retoma discussãoO secretário do Tesouro, Joaquim Levy, anunciou que a equipe econômica e representantes da Anbid (Associação Nacional dos Bancos de Investimento) retomam, em Brasília, a partir das 15 horas, as discussões sobre o novo sistema de tributação dos fundos de investimento. A Anbid é contra a regra que determina que a alíquota de 15% do Imposto de Renda só seja aplicada para fundos de investimento compostos por papéis de, no mínimo, prazo de um ano. Comércio exterior: Furlan lança programa Estado ExportadorO ministro do Desenvolvimento, Luiz Furlan, lança às 15 horas, no Encontro de Comércio Exterior (Encomex), o programa Estado Exportador, para aumentar a capacidade de exportação de sete Estados (Acre, Amapá, Sergipe, Tocantins, Piauí, Rondônia e Roraima) e do Distrito Federal. As exportações dessas unidades da Federação não passam de U$S 100 milhões anuais. Local do Encomex: Auditório da CNI. EUA: Coca-Cola, Caterpillar, Microsoft e outras divulgam balançosOs destaques da lista de empresas que deverão divulgar informes de resultados financeiros do terceiro trimestre nesta quinta-feira nos EUA são AT&T, Amazon.com, American International Group (AIG), Borland Software, Broadcom Corp., Caterpillar Inc., Coca-Cola Co., Eli Lilly & Co., Foundry Networks, Google, Hershey Foods, Ingersoll Rand, KLA-Tencor, Lattice Semiconductors, Lear Corp., Legg Mason, Maytag, McGraw-Hill, Merck & Co., Microsoft Corp., Occidental Petroleum, PeopleSoft, Reebok International, Royal Caribbean, SBC Communications, Schering-Plough, Sears Roebuck, Sherwin-Williams, Timberland, Triquint Semiconductor e United Parcel Service (UPS).