Agenda: 21/10/2004 Commodities: USDA divulga relatório semanal de exportaçõesO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulga hoje, às 9h30 de Brasília, seu relatório semanal das exportações americanas de soja e derivados, milho, trigo, algodão e carne bovina. Safra 2004/05: primeira estimativa da ConabA primeira estimativa de intenção de plantio na safra 2004/05 deve ser divulgada hoje, diz a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Citros: seminário internacional discute economia e mercadoEconomia e mercado serão os temas do 8º Seminário Internacional de Citros, que ocorrerá no próximo dia 21 (quinta-feira), das 8 às 18 horas, na Estação Experimental de Citricultura de Bebedouro (SP). O evento, que tradicionalmente aborta temas relacionados à fitossanidade citrícola, neste ano vai debater as perspectivas econômicas para o setor. Entre os palestrantes e debatedores estão Marcos Fava Neves, do Pensa/USP, Margarete Boteon, do Cepea/Esalq, e Ronald Muraro, da Universidade de Flórida. Mais informações pelo telefone (17) 3344-8844, ou pelo e-mail eecb@estacaoexperimental.com.br.