Agenda: 21/10/2004 Commodities: USDA divulga relatório semanal de exportaçõesO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulga hoje, às 9h30 de Brasília, seu relatório semanal das exportações americanas de soja e derivados, milho, trigo, algodão e carne bovina. Citros: seminário internacional discute economia e mercadoEconomia e mercado serão os temas do 8º Seminário Internacional de Citros, que ocorrerá no próximo dia 21 (quinta-feira), das 8 às 18 horas, na Estação Experimental de Citricultura de Bebedouro (SP). O evento, que tradicionalmente aborta temas relacionados à fitossanidade citrícola, neste ano vai debater as perspectivas econômicas para o setor. Entre os palestrantes e debatedores estão Marcos Fava Neves, do Pensa/USP, Margarete Boteon, do Cepea/Esalq, e Ronald Muraro, da Universidade de Flórida. Mais informações pelo telefone (17) 3344-8844, ou pelo e-mail eecb@estacaoexperimental.com.br. Açúcar/Álcool: congresso agroindustrial discute usina otimizadaRedução de perdas no processo de produção, o reaproveitamento de água, custos de produção industrial e a fabricação de anidro e alcoóis especiais para exportação serão algumas das discussões do 5º Congresso Brasileiro Agroindustrial, que ocorrerá durante os dias 21 e 22 de outubro, no Centro de Convenções Taiwan, em Ribeirão Preto, e que terá como tema "A Usina Otimizada". O evento é de caráter técnico e administrativo e sua programação inclui quatro painéis, com a participação de palestrantes reconhecidos por sua atuação nas principais empresas do setor e que, além da exposição de temas em que são especialistas, poderão apresentar cases importantes desenvolvidos em unidades de produção. Fone: (16) 3941-3565, fax (16) 610-2233.