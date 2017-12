Agenda: 21/12/2004 Trigo: produtores do RS farão protesto contra importaçõesOs produtores gaúchos vão aproveitar uma audiência pública da Comissão do Mercosul do Senado hoje para discutir o que chamam de "concorrência desleal" com a produção argentina e uruguaia de arroz, vinho, trigo e carne exportada para o Brasil. O corretor e produtor de trigo Jairo Faccio diz que, paralelamente à reunião em Brasília, os produtores deverão "fechar a fronteira" para o trigo em grão e farinha de trigo da Argentina, num protesto semelhante ao feito pelos rizicultores recentemente.