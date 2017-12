Agenda: 21/12/2004 Trigo: produtores do RS farão protesto contra importaçõesOs produtores gaúchos vão aproveitar uma audiência pública da Comissão do Mercosul do Senado hoje para discutir o que chamam de "concorrência desleal" com a produção argentina e uruguaia de arroz, vinho, trigo e carne exportada para o Brasil. O corretor e produtor de trigo Jairo Faccio diz que, paralelamente à reunião em Brasília, os produtores deverão "fechar a fronteira" para o trigo em grão e farinha de trigo da Argentina, num protesto semelhante ao feito pelos rizicultores recentemente. Produtores de trigo do RS farão protesto contra importaçõesOs produtores gaúchos prometem fazer um protesto no Rio Grande do Sul, fechando simbolicamente a fronteira com a Argentina para protestar contra as importações. Eles dizem que farão protesto semelhante ao feito pelos rizicultores recentemente. Senado faz uma audiência pública da Comissão do MercosulA Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul promove audiência pública para discutir os problemas no comércio do arroz, vinho e carne entre o Brasil, Argentina e Uruguai. Será às 9h, na sala 7 da ala Senador Alexandre Costa, do Senado. Produtores do RS dizem que vão protestar contra o que eles chamam de ?concorrência desleal?. Senado pode votar MP dos transgênicosEstá marcada para hoje sessão plenária, às 10h, para a apreciação da proposta que estabelece normas para o plantio e comercialização da produção de soja geneticamente modificada da safra de 2005 e votar a MP que voltou a autorizar o plantio da soja transgênica na safra 2004/2005. Ela é uma das 6 medidas que estão trancando a pauta. Tesouro Nacional divulga resultadosO secretário do Tesouro Nacional, Joaquim Levy, divulga o resultado primário do governo central (Tesouro, Banco Central e Previdência) referente a novembro, às 15h, no auditório do Ministério da Fazenda. IBGE divulga resultado do IPCAO IBGE divulga hoje, no Rio de Janeiro, os dados de dezembro do IPCA-15 e os números do quarto trimestre de 2004 do IPCA Especial.