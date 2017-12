Agenda: 22/09/2004 Rastreabilidade: Conferência Internacional prossegue em SPOcorre hoje e amanhã em São Paulo a Conferência Internacional sobre a Rastreabilidade de Alimentos, uma iniciativa do Ministério da Ciência e Tecnologia, por meio do Fundo Setorial do Agronegócio, com parceria da Finep e Fealq. Finanças: Wedekin participa de workshop na BM&FO secretário de Política Agrícola, Ivan Wedekin, participará, às 8h30 desta quarta-feira (22), no restaurante da Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F), do workshop "Café com Finanças", promovido pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e Associação Brasileira de Bancos Estaduais e Regionais (Asbace). O workshop abordará temas relevantes do mercado financeiro e tem como objetivo principal estabelecer um diálogo entre executivos de mercado e formuladores de políticas públicas. No evento, Wedekin fará uma palestra sobre os instrumentos de crédito agrícola. Boi: São Paulo é sede de seminário sobre segurança animalOcorre nesta quarta-feira (22) em São Paulo o Seminário Franco - Brasileiro de Segurança Sanitária Animal. Entre os temas estarão "O papel do veterinário sanitário no sistema francês de vigilância sanitária animal" e o "O dispositivo brasileiro de controle sanitário". O evento antecede a Conferência Internacional sobre a Rastreabilidade de Alimentos, uma iniciativa do Ministério da Ciência e Tecnologia, que ocorre hoje e amanhã. Carne/camarão: Brasil e EUA discutem agenda bilateralO representante-adjunto de Comércio dos Estados Unidos, Peter Allgeier, participa, em Brasília, da reunião do Mecanismo de Consultas Brasil-EUA. Segundo o Itamaraty, durante a reunião serão discutidos os principais temas da agenda econômica bilateral, entre eles a investigação antidumping aberta pelos EUA contra as exportações brasileiras de Camarão e a certificação de carne bovina in natura. Também haverá uma "troca de idéias" sobre as negociações bilaterais para livre comércio em que cada País está envolvido. Milho/aves/suínos: câmara setorial reúne-se em São PauloA Câmara Setorial de Milho e Sorgo, Aves e Suínos do Ministério da Agricultura reúne-se, às 14 horas, no auditório da Delegacia Federal da Agricultura, em São Paulo, para discutir o desempenho do setor exportador da cadeia de aves, suínos e milho em 2004, além de debater os controles necessários para assegurar a rastreabilidade das farmácias de manipulação. Os membros da câmara também debaterão a adequação das fábricas de farinhas animais às normas legais. Na ocasião, o secretário de Política Agrícola, Ivan Wedekin, empossará o novo presidente da câmara setorial em substituição a Urbano Ribeiral. Mel: seminário na Bahia reúne especialistasCom o tema "Doce Mel, Ciência e Tecnologia", a Delegacia Federal de Agricultura do Ministério da Agricultura abre, em Salvador, o Seminário Sobre o Desenvolvimento da Apicultura no Estado da Bahia. O evento, que se estende até sexta-feira (24), ocorre no auditório Caetano Veloso da Universidade Estadual da Bahia (Uneb), localizado na Estrada das Barreiras. Brasil/EUA: Rodrigues reúne-se com Zoelick em WashingtonO ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Roberto Rodrigues, reúne-se com o representante do Comércio dos EUA, Robert Zöelick, às 14h, em Washington (EUA). Em pauta, questões sobre o agronegócio brasileiro, a formação da Área de Livre Comércio das Américas (Alca) e o andamento das negociações principalmente no tema agricultura e subsídios da Rodada Doha da Organização Mundial do Comércio (OMC). Às 15h, Rodrigues encontra-se com o presidente da American Farm Bureau, Roberto Stalman. Depois, à noite, participa de jantar com executivos do setor agrícola norte-americano. O objetivo é discutir o comércio mundial de biocombustíveis (etanol e biodiesel). O evento é promovido pela Câmara de Comércio Brasil-EUA. Café: Costa Lima deve participar de reunião da OICO secretário de Produção e Comercialização do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Linneu Costa Lima, participa da 91 Reunião da Organização Internacional do Café, a partir de hoje, em Londres (Inglaterra). O encontro prossegue até sexta-feira (24). Neste período, ele vai apresentar o seqüenciamento do genoma do café feito pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), vinculada ao Ministério. Seap: semana do peixe será aberta no RSA Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca da Presidência (Seap) no Rio Grande do Sul abre oficialmente a Semana do Peixe 2004 em Porto Alegre, às 14h, nos Altos do Mercado Público no centro da cidade. A promoção conta com o apoio da Secretaria Municipal da Produção, Indústria e Comércio (Smic). Durante o evento, que prossegue até a sexta-feira (24), haverá distribuição de material impresso e palestras nas escolas municipais para estimular o consumo de peixe. No Rio Grande do Sul, também estão previstas atividades nos municípios de Pelotas e Ijuí. Agricultura familiar: Rossetto abre eventoO ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rossetto, abre, às 10h, no auditório do Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural (SCN Edifício Brasília Trade Center, sala 506), a 1 Reunião Especializada de Agricultura Familiar (Reaf). O objetivo é discutir a inclusão da agricultura familiar no Mercosul. Frutas: Furlan participa de evento na PolôniaO ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, encontra-se com vice-primeiro ministro da Economia e Trabalho da Polônia, Jerzy Hausner, às 15h30, em Varsóvia (Polônia). Às 16h30, no hipermercado Carrefour da capital polonesa, abre a exposição de produtos brasileiros "Brazilian Fruit Festival". O objetivo da mostra desenvolvida em parceria pela Agência de Promoção de Exportações do Brasil (Apex-Brasil), Carrefour e Instituto Brasileiro de Frutas é ampliar as exportações de frutas brasileiras in natura para o mercado polonês. IBGE: IPCA-15 sai hojeO Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga o IPCA-15 referente ao período de 13 de agosto a 13 de setembro, bem como o IPCA-E referente ao terceiro trimestre deste ano. BC: contas do setor externo serão divulgadasO Banco Central divulga às 10h30 a nota do setor externo. Às 11 horas, o chefe do Depec, Altamir Lopes, dá entrevista coletiva sobre o assunto. IPI: STJ deve julgar crédito-prêmioA Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) deve julgar, em sessão que começa às 9 horas, um recurso em que se discute o crédito-prêmio do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para empresas que produzem para exportação. Está em julgamento se as empresas têm ou não o direito de abater o IPI do produto final nos casos de tributação de matérias-primas com alíquota zero. Estima-se que, em caso de derrota da União, o prejuízo será de R$ 20 bilhões. FMI: relatório será apresentadoO Fundo Monetário Internacional (FMI) divulga hoje o relatório Perspectivas da Economia Mundial, que será explicado às 10h, de Brasília, em conference do economista-chefe da instituição, Raghuram Rajan. Sobeet: relatório sobre investimento sai hojeA Sociedade Brasileira de Estudos de Empresas Transnacionais e de Globalização Econômica (Sobeet) divulga às 10h30, no auditório da ABINEE II (Av. Paulista, 1439 - 6º andar), o WIR - World Investment Report 2004 - (Relatório sobre Investimentos no Mundo, da Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento), considerado o mais completo e qualificado documento sobre os investimentos diretos estrangeiros no mundo. O tema principal do relatório deste ano é a migração para o setor de serviços. Logística: governo divulga obras em portosO Ministério dos Transportes divulga documento, hoje, com a lista dos portos em que serão feitas obras de recuperação e dos investimentos previstos para cada um. Alca: FGV promove debateA Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (FGV-EAESP), por meio da Coordenadoria de Relações Internacionais (CRI) e do Departamento de Fundamentos Sociais e Jurídicos (FSJ), promove das 10h às 12h30, o debate "Alca: Nada é mais importante para o futuro do Brasil... e para o seu futuro!". O evento terá a presença do ministro Antonio José Simões, Assessor Econômico do Itamaraty, e Coordenador da Equipe Brasileira de Negociação da ALCA entre 1999 e 2003. Como debatedores, atuarão Carlos Celso Orcesi da Costa - Superintendente Jurídico da Associação Comercial de São Paulo e Professor da FGV-EAESP; Luiz Fernando Luiz Abrúcio - Cientista Político e Professor da FGV-EAESP; Profa. Lígia Maura Costa - Coordenadora de Relações Internacionais e Professora da FGV-EAESP; Profa. Maria Lúcia de Pádua Lima - Coordenadora do Centro de Estudos estratégicos Internacionais (CEEI) e Professora da FGV.