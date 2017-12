Agenda: 22/09/2004 Conferência Internacional sobre a Rastreabilidade de AlimentosAcontece hoje e amanhã em São Paulo a Conferência Internacional sobre a Rastreabilidade de Alimentos, uma iniciativa do Ministério da Ciência e Tecnologia, por meio do Fundo Setorial do Agronegócio, com parceria da Finep e Fealq. Wedekin participa de worshop sobre finanças na BM&FO secretário de Política Agrícola, Ivan Wedekin, participará, às 8h30, no restaurante da Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F), do workshop "Café com Finanças", promovido pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e Associação Brasileira de Bancos Estaduais e Regionais (Asbace). O workshop abordará temas relevantes do mercado financeiro e tem como objetivo principal estabelecer um diálogo entre executivos de mercado e formuladores de políticas públicas. No evento, Wedekin fará uma palestra sobre os instrumentos de crédito agrícola.