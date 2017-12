Agenda: 22/10/2004 Agronegócio: Fundace realiza Workshop sobre CooperativismoA Fundação para Pesquisa e Desenvolvimento da Administração, Contabilidade e Economia (Fundace) realiza, nesta sexta-feira (22) e amanhã, na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP (FEA), em Ribeirão Preto, o IV Workshop Internacional de Tendências do Cooperativismo Agropecuário. O evento propõe as discussões da formação de redes e hierarquias nas cooperativas e da importância da intercooperação como vantagem competitiva. Entre os palestrantes convidados estão, entre outros, Evaristo Machado Netto, presidente da Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo (Ocesp), Sigismundo Bialoskorski Neto (Fundace), Fabio Chaddad (Ibmec), e Jas Bijman (Agricultural Economics Research Institute, da Holanda). O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, e o presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras, Márcio Lopes de Freitas, fazem o encerramento do evento, no sábado. Informações pelo telefone 0800101891, ou pelo e-mail comunicacao@fundace.org.br. Commodities: CFTC divulga relatório sobre posicionamento de tradersA Commodity Futures Trading Commission (CFTC) divulga hoje seu relatório semanal sobre o posicionamento dos traders nos mercados de café arábica, açúcar demerara e cacau na Coffee, Sugar & Cocoa Exchange (CSCE) e soja, milho e trigo na Chicago Board Of Trade (CBOT). Frutas: Embrapa promove seminário sobre produção no cerradoA Embrapa Cerrados (Planaltina-DF) promoverá nesta sexta-feira o seminário "Produção integrada e comercialização de frutas no Cerrado" para profissionais de fruticultura, extensionistas, produtores, empreendedores, professores e estudantes. O seminário terá oito horas de duração e há 200 vagas disponíveis. A programação está disponível no site da Embrapa Cerrados: www.cpac.embrapa.br. Mais informações podem ser obtidas pelo endereço eletrônico sac@cpac.embrapa.br ou com Evie, pelo telefone (61) 388-9832. Álcool: Cepea divulga indicadores de anidro e hidratadoO Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq) divulga hoje, no fim da tarde, os indicadores semanais dos preços do álcool combustível anidro e hidratado. Homenagem: Rodrigues receberá comendaNesta sexta-feira (22), às 10h, durante solenidade alusiva ao Dia do Aviador na Base Aérea de Brasília, o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Roberto Rodrigues, será agraciado com a comenda no Grau de Grande-Oficial, no Corpo de Graduados Especiais da Ordem do Mérito Aeronáutico. No dia 22 de outubro também é comemorado o Dia da Força Aérea Brasileira. Lácteos: interessados têm até hoje para apresentar sugestõesEntidades de classe, cooperativas, indústrias, produtores e consumidores têm até hoje (22) para apresentar ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) sugestões ou críticas à Portaria 71, que trata dos regulamentos técnicos de identidade e qualidade de bebidas lácteas. A portaria vem recebendo sugestões desde 23 de setembro, quando foi colocada em consulta pública pela Secretaria de Defesa Agropecuária (SDA) do Mapa. Máquinas: Plantio direto é estimulado em SPO secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Duarte Nogueira, entrega nesta sexta-feira (22) às 11 horas em Campinas, na sede da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (Cati), órgão da Secretaria, 10 máquinas de plantio direto às Associações de Produtores Rurais que participam do Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas, beneficiando 678 pequenos agricultores. As máquinas são repassadas às Associações que as utilizam entre seus associados participantes do programa. Para este ano, o Governo do Estado, numa parceria com o Banco Mundial, entrega 66 máquinas em todo o Estado de São Paulo num investimento no valor de R$ 1.478.551,00. IBGE: IPCA-15 e desemprego serão divulgadosO Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga no site www.ibge.gov.br, no link Notícias, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-15) de outubro de 2004. Para esta pesquisa, não haverá entrevista coletiva nem atendimento dos técnicos por telefone. Às 9h30, o IBGE divulga na sede do Instituto - Avenida Franklin Roosevelt, 166/11º andar - a Pesquisa Mensal de Emprego (PME), referente ao mês de setembro de 2004. Os técnicos responsáveis pela pesquisa estarão à disposição dos jornalistas para comentar os dados na coletiva. BC: Meirelles em BostonO presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, cumpre o segundo dia de sua agenda em Boston, onde tem às 10h30 encontro com estudantes do Club Latinoamericano, na Havard BusinnessSchool . Ainda na Havard Business School, ele faz palestra às 14h15 na American Academy of Arts and Sciences. Comércio exterior: Lisboa participa de seminário no RioO secretário de política econômica do Ministério da Fazenda, Marcos Lisboa, participa de seminário sobre Comércio Exterior, promovido pelo Globo e FGV. Será a partir das 9h, na sala de eventos da Bolsa do Rio. Dia do Aviador: Lula participa de eventoO presidente Lula comparece a partir das 10 horas à Base Aérea de Brasília para a solenidade alusiva ao Dia do Aviador e ao Dia da força Aérea Brasileira. Várias autoridades receberão medalhas da Ordem do Mérito Aeronáutico, entre elas os ministros Celso Amorim (Relações Exteriores), Guido Mantega (Planejamento), José Viegas (Defesa) e Roberto Rodrigues (Agricultura). Automóvel: Furlan estará no salão internacionalO ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, participa às 10h30, no Salão do Automóvel, da assinatura da ata de constituição do Conselho de Fabricantes de Autopeças do Mercosul, o Mercoparts. A entidade foi criada para atuar junto aos governos no âmbito das negociações comerciais internacionais, avaliar as possibilidades de complementaridade e de integração entre as cadeias dos quatro países do Mercosul. Do lado brasileiro, o representante é o Sindipeças (Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores.