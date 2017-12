Agenda: 22/10/2004 Commodities: CFTC divulga relatório sobre posicionamento de tradersA Commodity Futures Trading Commission (CFTC) divulga hoje seu relatório semanal sobre o posicionamento dos traders nos mercados de café arábica, açúcar demerara e cacau na Coffee, Sugar & Cocoa Exchange (CSCE) e soja, milho e trigo na Chicago Board Of Trade (CBOT). Frutas: Embrapa promove seminário sobre produção integrada no cerradoA Embrapa Cerrados (Planaltina-DF) promoverá hoje o primeiro seminário "Produção integrada e comercialização de frutas no Cerrado" para profissionais de fruticultura, extensionistas, produtores, empreendedores, professores e estudantes. O seminário terá oito horas de duração e há 200 vagas disponíveis. A programação está disponível no site da Embrapa Cerrados: www.cpac.embrapa.br. Mais informações podem ser obtidas pelo endereço eletrônico sac@cpac.embrapa.br ou com Evie, pelo telefone (61) 388-9832. Agronegócio: Fundace realiza Workshop sobre CooperativismoA Fundação para Pesquisa e Desenvolvimento da Administração, Contabilidade e Economia (Fundace) realiza, nos próximos dias 22 e 23 de outubro, na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP (FEA), em Ribeirão Preto, o IV Workshop Internacional de Tendências do Cooperativismo Agropecuário. O evento propõe as discussões da formação de redes e hierarquias nas cooperativas e da importância da intercooperação como vantagem competitiva. Entre os palestrantes convidados estão, entre outros, Evaristo Machado Netto, presidente da Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo (Ocesp), Sigismundo Bialoskorski Neto (Fundace), Fabio Chaddad (Ibmec), e Jas Bijman (Agricultural Economics Research Institute, da Holanda). O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, e o presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras, Márcio Lopes de Freitas, fazem o encerramento do evento, no dia 23. Informações pelo telefone 0800101891, ou pelo e-mail comunicacao@fundace.org.br. Álcool: Cepea divulga indicadores de anidro e hidratadoO Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq) divulga hoje, no fim da tarde, os indicadores semanais dos preços do álcool combustível anidro e hidratado.