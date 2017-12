Agenda: 22/11/2004 Soja e grãos: USDA divulga relatório semanal de inspeções e safraO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulga hoje dois relatórios semanais: de inspeções de exportação (ao meio dia) e de acompanhamento da safra americana (às 17 horas). Ambos os horários são de Brasília. Começa em São Paulo XI ENAEX - Encontro Nacional de Comércio ExteriorDepois de mais de uma década, o Encontro Nacional de Comércio Exterior se volta à São Paulo. Começa hoje XI ENAEX que vai até o dia 24, no centro de Convenções de Hotel Transamérica. O tema é "Competitividade: Barreiras Internas ao Comércio Exterior". Hoje acontece a abertura. Veja abaixo a programação: 1ª Parte 15:30 hs. Junior Arara Azul - Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal Reciclagem Integrada na CEAGESP - CEAGESP Educar para transformar - Companhia Siderúrgica de Tubarão Grãos: USDA divulga relatório semanal de inspeções e safraO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulga nesta segunda-feira (22) dois relatórios semanais: de inspeções de exportação (ao meio dia) e de acompanhamento da safra americana (às 17 horas). Ambos os horários são de Brasília. Comércio exterior: Enaex começa em São PauloDepois de mais de uma década, o Encontro Nacional de Comércio Exterior (Enaex) volta à São Paulo. A 24º edição será no centro de Convenções de Hotel Transamérica. O tema é "Competitividade: Barreiras Internas ao Comércio Exterior". O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, abre o evento às 15h. O encontro prossegue até quarta-feira (24). Hoje, às 17h30, no mesmo local, Furlan reúne-se com o diretor mundial da International Paper, John Faraci. Safra 2004/05: Secretaria de São Paulo divulga previsãoA Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo divulga nesta segunda-feira (22) o quarto levantamento da safra 2004/05. O levantamento inclui a primeira previsão efetiva da safra de sete culturas da safra verão (milho, soja, feijão, amendoim, arroz, batata e algodão) e ainda os números finais da produção de cana de açúcar, laranja, café, e culturas de inverno. Agricultura: Delfim Netto toma posse na AcademiaO deputado federal Delfim Netto (PP-SP), que recentemente assumiu a presidência do Conselho Superior de Economia da Fiesp, toma posse às 10h na Academia Nacional de Agricultura, em reunião coordenada pelo empresário Antonio Ermírio de Moraes. Também tomam posse outros novos titulares da academia como Antônio Cabrera Mano Filho, Eduardo Eugênio Gouvêa Vieira, Jaime Rotstein, João Carlos de Souza Meirelles e Roberto Paulo Cézar de Andrade. Segurança alimentar: conselho do Sudeste reúne-se em Vitória (ES)A reunião dos conselhos estaduais de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea) da região Sudeste será realizada hoje e amanhã (23), em Vitória. O presidente do Consea, Chico Menezes, participa do encontro. O objetivo é discutir a situação atual dos conselhos dos quatro estados do Sudeste do País e propostas para fortalecer a segurança alimentar na região. Meio ambiente: Câmara Brasil Alemanha entrega Prêmio von Martius 2004A Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha anuncia hoje os vencedores do Prêmio Ambiental von Martius 2004. Os finalistas são: Residencial Gênesis - Gênesis Empreendimentos S/A; Brasil das Águas - Safari Air Empreendimentos Ltda; Policultura no semi-árido - Sistemas agro-florestais na caatinga - Instituto de Permacultura da Bahia; Parque Copesul de Proteção Ambiental/Ninho de Vida e Educação - Copesul; Livro Vermelho da Fauna Ameaçada de Extinção no RS - Museu de Ciências e Tecnologia UBEA/PUCRS; Sistema integrado de produção agroecológica - Embrapa Agrobiologia; Inovação em uma Tecnologia Milenar - Instituto do Bambú - Inbambu; Projeto Castanha - IBENS; Controlador Sensitivo para Irrigação - Edvaldo Alves dos Santos e Genghis Khan R. Junior; Arara Azul - Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal; Reciclagem Integrada na Ceagesp - Ceagesp; Educar para transformar - Companhia Siderúrgica de Tubarão. Brasil/Rússia: Lula recebe Vladimir PutinO presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe o presidente da Rússia, Vladimir Putin, às 11h, no Salão Nobre do Palácio do Planalto. Após a cerimônia de boas-vindas, os dois mantêm encontro privado, seguido de uma reunião de trabalho ampliada. Às 12h20, ainda no Planalto, Lula e Putin assinam atos e protocolos e dão entrevista à imprensa. Os ministros do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, e da Ciência e Tecnologia, Eduardo Campos, estarão presentes à recepção ao representante russo. Às 13h, no Palácio do Itamaraty, Vladimir Putin será homenageado com um almoço oferecido pelo presidente brasileiro. Terra/Água: Rossetto abre conferênciaO ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rossetto, abre, às 15h, a Conferência Nacional da Terra e Água. Logo após (17h), o teólogo Leonardo Boff faz palestra sobre "Sonhos e Lutas para a Construção de uma Sociedade Pluriética, Justa e Sustentável".O encontro prossegue até quinta-feira (25), no Ginásio de Esportes Nilson Nelson. BC: pesquisa Focus será divulgadaO Banco Central divulga hoje de manhã a pesquisa Focus, com as previsões do mercado para os indicadores econômicos e financeiros. Comércio exterior: saem dados da balançaO Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior divulga os números da balança comercial referentes à terceira semana de novembro. BNDES: Mantega conversa com LessaO presidente indicado do BNDES, Guido Mantega, vai à instituição conversar com Carlos Lessa, que está deixando a instituição e os atuais diretores. Já anunciaram que deixam a instituição com Lessa o vice-presidente do Banco, Darc Costa, e o diretor Márcio Henrique. Darc Costa dará entrevista coletiva. Brasil/EUA: embaixador fala sobre relações bilateraisO embaixador dos Estados Unidos no Brasil, John Danilovich, faz conferência pela manhã no Conselho das Américas, abordando as perspectivas das relações entre os dois países. Paraná: Requião estará em Nova YorkO governador do Paraná, Roberto Requião (PMDB), participa às 12h15 de almoço com analistas e investidores no prédio do Bank of New York (80, Broadway).