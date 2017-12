Agenda: 22/11/2004 Soja e grãos: USDA divulga relatório semanal de inspeções e safraO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulga hoje dois relatórios semanais: de inspeções de exportação (ao meio dia) e de acompanhamento da safra americana (às 17 horas). Ambos os horários são de Brasília. Começa em São Paulo XI ENAEX - Encontro Nacional de Comércio ExteriorDepois de mais de uma década, o Encontro Nacional de Comércio Exterior se volta à São Paulo. Começa hoje XI ENAEX que vai até o dia 24, no centro de Convenções de Hotel Transamérica. O tema é "Competitividade: Barreiras Internas ao Comércio Exterior". Hoje acontece a abertura. Veja abaixo a programação: 1ª Parte 15:30 hs. Abertura - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (a agendar) O governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin (a agendar) O Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan 2ª Parte 16:30 hs. Entrega do Prêmio Destaque de Comércio Exterior - 17:30 hs. Coquetel Safra 2004/05: Secretaria de São Paulo divulga previsãoA Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de SP divulga hoje o quarto levantamento da safra 2004/05. O levantamento inclui a primeira previsão efetiva da safra de sete culturas da safra verão (milho, soja, feijão, amendoim, arroz, batata e algodão) e ainda os números finais da produção de cana de açúcar, laranja, café, e culturas de inverno.