Agenda: 22/12/2004 Conab: novo presidente toma posse hojeO novo presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Jacinto Ferreira, tomará posse hoje, às 11h, no auditório da sede do órgão, em Brasília. Ferreira é funcionário de carreira da Conab e exerceu, até a semana passada, o cargo de diretor de Gestão Administrativa e Financeira. Alckmin anuncia a transferência da APTA para CampinasO governador Geraldo Alckmin assina nesta quarta-feira, em Campinas, três decretos referentes à área da agricultura. Às 14h30, ele anuncia a transferência da Agência de Tecnologia dos Agronegócios (APTA) São Paulo para Campinas. O segundo autoriza a contratação de pesquisadores agropecuários; e o último é uma suplementação de recursos para a pesquisa agropecuária. Ferrovias: Lula apresenta planos de expansãoO presidente Lula e o ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento, apresentam às 17 horas, em reunião no Palácio do Planalto, o plano de melhorias e expansão do sistema ferroviário brasileiro. Entre as obras, estão as ferrovias Transnordestina e Norte-Sul e a recuperação das linhas da concessionária Brasil Ferrovias. Segundo o ministro, a Brasil Ferrovias só terá financiamento do BNDES se recuperar a linha Bauru-Corumbá. Embrapa-Mct/ConvênioO diretor-presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Clayton Campanhola, e o secretário para a Inclusão Social, do Ministério da Ci ência e Tecnologia, Rodrigo Rollemberg, assinam protocolo de intenções, às 12h30, na sede da Embrapa. Pelo acordo, o MCT repassará recursos à empresa que serão usados na transferência de tecnologia aos agricultores familiares. Supermercados: ABRAS divulga índice de vendas do setorA Associação Brasileira de Supermercados (Abras) divulga por e-mail, a partir das 9h45, em São Paulo, o resultado de novembro do Índice de Vendas do setor supermercadista e os números da terceira edição do Índice de Volume, com o desempenho das cestas de produtos de oito categorias em todo o País. IBGE divulga pesquisa mensal de empregoO IBGE divulga os dados de novembro da Pesquisa Mensal do Emprego, às 09h30, no Rio de Janeiro. IBGE divulga contas nacionaisO IBGE divulga o resultado do terceiro trimestre de 2004 do Produto Interno Bruto (Contas Nacionais: Indicadores de Volume e Valores Correntes), às 11h, no Rio de Janeiro. BC divulga às 10h30 contas consolidadas do governoO Banco Central divulga às 10h30 os dados de novembro da política fiscal. Em outubro, o superávit primário foi de R$ 8,2 bilhões. No acumulado do ano, a economia obtida está em R$ 77,971 bilhões, acima da meta estabelecia com o FMI, de R$ 71,5 bilhões. Às 11 horas, o chefe do Depec, Altamir Lopes, dá entrevista sobre os números de novembro. EUA: relatórios de estoques de petróleo saem às 13h30Às 13h30, o American Petroleum Institute e a agência de informações do Departamento de Energia (EIA/DoE) divulgam suas estimativas sobre o nível dos estoques norte-americanos de petróleo e derivados na semana até 17 de dezembro. De acordo com pesquisa realizada pela Dow Jones junto a analistas do setor de energia, a média das estimativas dos entrevistados aponta para uma queda nos estoques de petróleo bruto em 27 mil barris na semana passada.