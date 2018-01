Agenda: 23/01/2006 Boi: Brasil recebe missão técnica da União EuropéiaO Brasil reinicia nesta segunda-feira (23) conversações com três países que embargaram as importações de carne bovina depois da descoberta dos focos de aftosa em Mato Grosso do Sul e Paraná. Duas missões brasileiras visitarão a Rússia e o Chile enquanto uma missão da União Européia (UE) chega ao Brasil. Segundo o diretor do Departamento de Assuntos Sanitários e Fitossanitários do Ministério da Agricultura, Odilson Ribeiro, a missão da União Européia chega ao Brasil hoje e fica no País até o dia 3 fevereiro. A missão vem dar seqüência às negociações iniciadas no final de 2005 para tentar minimizar os embargos às importações de carne brasileira quando os técnicos brasileiros estiveram em Bruxelas. Safra 2005/06: Conab inicia terceiro levantamentoUm grupo de 50 técnicos da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) vai a campo a partir desta segunda-feira (23), para realizar o terceiro levantamento da safra de grãos 2005/2006. O trabalho segue até o dia 27 deste mês. O resultado será divulgado no próximo dia 6 de fevereiro. Os técnicos vão pesquisar as culturas de verão, como algodão, arroz, feijão (1ª e 2ª safras), milho (1ª safra) e soja. Para isso vão entrevistar cerca 1,1 mil informantes, entre cooperativas, produtores e representantes de órgãos públicos e privados dos estados do Centro-Sul, de Rondônia, Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí, Pernambuco e Bahia. No mais recente levantamento, realizado em novembro, a Conab estimou que a safra atual deve ficar entre 122,7 e 124,9 milhões de toneladas, em uma área de 46,3 a 47 milhões de hectares. Grãos: USDA divulga relatório semanal de embarquesO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulga hoje o relatório semanal das inspeções do volume de soja, milho e trigo embarcado nos portos do país na semana anterior. Álcool: câmara setorial discute estoques e impostosA Câmara Setorial do Açúcar e do Álcool realiza, às 14h30, no Ministério da Agricultura, em Brasília (DF) a primeira reunião em 2006. A pauta principal será o início da discussão entre governo e usineiros para a formação de estoques reguladores de etanol, ponto pendente da reunião que selou o acordo que impôs teto de R$ 1,05 para o preço do álcool na última semana. O ministro Roberto Rodrigues já confirmou a presença na reunião, de acordo com o presidente da Câmara Setorial, Luiz Carlos Corrêa Carvalho. Segundo ele, além dos estoques será discutida a política tributária do setor, principalmente a necessidade da regulamentação da lei que zera a incidência de PIS/Cofins sobre o álcool - hoje em 3,65% - e ainda proposta de se adotar alíquota única no País para o ICMS que incide sobre o hidratado. Boi: missão americana chega ao Brasil para discutir aftosaUma missão composta por 15 dirigentes do agronegócio americano chega hoje ao Brasil e fica até dia 26 para discutir, com empresários e autoridades governamentais, o plano do Grupo Interamericano para Erradicação da Febre Aftosa (Giefa) em áreas críticas do continente, envolvendo territórios do Brasil, Argentina, Bolívia, Paraguai, Equador e Venezuela. Durante a visita, serão demonstrados os planos e ações em curso para incluir as áreas de risco desconhecido, no Norte e Nordeste do Brasil, no Plano Nacional de Erradicação da Febre Aftosa (Pnefa), bem como as medidas de combate aos focos da doença nos estados do Mato Grosso do Sul e Paraná. O grupo deve reunir-se amanhã às 16 horas com o ministro Roberto Rodrigues, no Rio de Janeiro. Gripe aviária: maior avícola da Dinamarca reduz produçãoA empresa dinamarquesa Rose Poultry, maior companhia de produtos de frangos do país, está reduzindo sua produção a partir desta segunda-feira (23) porque o receio da gripe aviária causou a queda na demanda nos principais mercados europeus, segundo o jornal Jyllands-Posten. As três plantas da companhia - que processam cerca de 290 mil frangos por dia - fecharão por um determinado período durante os próximos três meses. Estima-se que a produção deve diminuir em 2,5 milhões de frangos. Desenvolvimento agrário: Rossetto e Hackbart dão entrevistaO ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rossetto, e o presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), Rolf Hackbart, concedem entrevista coletiva às 15 horas, no ministério. Apresentam um balanço detalhado da reforma agrária em 2005. Seguro Rural: governo distribui 20 mil folhetosA Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) inicia hoje (23) a distribuição de 20 mil folhetos com informações sobre o seguro rural e o subsídio concedido ao prêmio pelo governo federal. Pode contratar o seguro subsidiado o agricultor pessoa física ou jurídica que produza quaisquer das culturas incluídas no Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (feijão, milho, soja, trigo, arroz irrigado, maçã, algodão e uva). O folheto será distribuído pelas superintendências federais de Agricultura nos estados, Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) e seguradoras. Imóvel rural: termina prazo de pagamento de taxa de serviço cadastralTermina hoje (23) o prazo para os proprietários de imóveis rurais de todo o Brasil que receberam o Certificado de Cadastro de Imóveis Rurais (CCIR) pagar a taxa de serviços cadastrais para a validação do CCIR. O documento (CCIR) está sendo entregue desde dezembro pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). Foram emitidos mais de 4 milhões de certificados referentes a 2003, 2004 e 2005. Após o vencimento, serão cobrados multa de 10% e juros de mora de 1% ao mês ou fração de mês. Os CCIRs garantem aos detentores de imóveis maior facilidade de acesso ao crédito, pois são exigidos nas transações imobiliárias e operações financeiras. Assentamentos: reunião analisa ações para 2006Coordenadores do Programa de Apoio Científico e Tecnológico aos Projetos de Assentamento da Reforma Agrária (Pacto) em Minas Gerais reúnem-se hoje para discutir as ações a serem implementadas em 2006. O encontro ocorre na Universidade Federal de Uberlândia (MG). O Pacto é desenvolvido em parceria pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), Conselho Nacional de Pesquisa Científica e Tecnológica (CNPq), governos estaduais e prefeituras. O objetivo do programa é repassar a agricultores familiares e assentados da reforma agrária conhecimentos sobre temas diversos, como agroecologia e produção orgânica. OMC: divergências de Hong Kong começam a ser debatidasTentando superar o mal-estar entre os principais países após a conferência de Hong Kong em dezembro, a Organização Mundial do Comércio (OMC) retoma hoje suas negociações sobre a liberalização do setor agrícola. A reunião em Genebra será o pontapé inicial para um ano que, segundo diplomatas, será crucial para a OMC, já que a entidade precisa concluir as negociações até fim de 2006 se não quiser ser marginalizada das decisões comerciais mundiais. Segundo negociadores, as reuniões desta semana em Genebra serão um teste para saber como cada país irá reagir ao que foi decidido em Hong Kong. Mas a grande abertura do processo de negociações deve mesmo ocorrer na sexta-feira e sábado em Davos, onde os ministros de comércio aproveitarão o Fórum Econômico Mundial para traçar um plano de ação até abril. Comércio exterior: resultado da balança da 3ª semanaO Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior divulga o resultado da balança comercial relativo à terceira semana de janeiro às 10 horas. Às 15 horas, será divulgado o detalhamento do resultado. BC: Pesquisa Focus será divulgadaO Banco Central (BC) divulga, hoje de manhã, a pesquisa semanal Focos, contendo previsões das maiores instituições financeiras sobre os principais indicadores econômicos e financeiros. Na pesquisa anterior, as projeções para o IPCA de 2006 subiram de 4,50 para 4,58%. Para o PIB, projeções ficaram em 2,40% para 2005 e 3,50% para 2006. Para a Selic, a projeção ficou em 15% para o fim de 2006. FGV: IPC-S sai hojeA Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga às 8h o Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) de até 22 de janeiro. Estimativas vão de 0,70% a 0,85%, com mediana de 0,80%.Às 11h a FGV concede coletiva de imprensa sobre o indicador, na sede da FGV - Praia de Botafogo 190 - sala 931.