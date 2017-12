Agenda: 23/09/2004 Commodities: USDA divulga relatório semanal de exportaçõesO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulga hoje, às 9h30 de Brasília, seu relatório semanal das exportações americanas de soja e derivados, milho, trigo, algodão e carne bovina. EUA: Roberto Rodrigues e Ann Veneman participam de evento nos EUAAcontece hoje em Washington, nos Estados Unidos, o "Outlook for the brazilian agriculture sector", um evento organizado pela Câmara de Comércio dos Estados Unidos. Participam o ministro da agricultura, Roberto Rodrigues, e a secretária do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA), Ann Veneman. Eles vão debater durante o almoço com convidados as impressões sobre o acordo de diretrizes da OMC, celebrado em Genebra, e os dois países podem trabalhar em conjunto na área agrícola. O evento acontece das 12h45 às 2h00.