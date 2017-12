Agenda: 23/09/2004 Commodities: USDA divulga relatório semanal de exportaçõesO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulga hoje, às 9h30 de Brasília, seu relatório semanal das exportações americanas de soja e derivados, milho, trigo, algodão e carne bovina. Agronegócio: Rodrigues e Ann Veneman participam de eventoOcorre nesta quinta-feira (23), em Washington, nos Estados Unidos, o "Outlook for the brazilian agriculture sector", um evento organizado pela Câmara de Comércio dos Estados Unidos. Participam o ministro da agricultura, Roberto Rodrigues, e a secretária do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA), Ann Veneman. Eles vão debater durante o almoço com convidados as impressões sobre o acordo de diretrizes da OMC, celebrado em Genebra, e os dois países podem trabalhar em conjunto na área agrícola. O evento ocorre das 12h45 às 2h00. Couro: Feical abre esperando faturar R$ 15 milhõesA Feira de Negócios do Setor Calçadista - Máquinas, Equipamentos e Componentes para Calçados (Feical), que começa hoje e segue até sábado (25), no recinto de exposições Roque Barbieri, em Birigui (SP), deve movimentar R$ 15 milhões em negócios e receber a visita de mais de 17 mil pessoas, de acordo com os organizadores. A feira terá 160 expositores de todas as áreas calçadistas e ainda palestras sobre o setor, que acontecerão no período da manhã. A visitação será das 14 às 21 horas. Apontada como a capital brasileira do calçado infantil, Birigui conta hoje com mais de 166 indústrias de calçados regularmente estabelecidas, empregando mais de 18 mil funcionários de forma direta e outros 6 mil de forma indireta, representando ainda 60% dos empregos e da renda do município. Mais informações pelo telefone (18) 3624-9655, ou pelo site www.feical.com.br. Cacau: Rossetto estará hoje em BelémO ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rossetto, assina convênios de assessoria técnica com dirigentes da Empresa de Assistência e Extensão Rural do Pará (Emater/PA) e da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac), às 9h, na Prefeitura de Belém, na capital paraense. A iniciativa tem por finalidade levar atendimento técnico a famílias assentadas no nordeste do estado (área de influência da rodovia Cuiabá-Santarém (BR-163)) e região de Marabá (PA). Na ocasião, o ministro assinará, ainda, convênio de cooperação com a Prefeitura para a implantação do Projeto Casulo Elisabeth Teixeira no município. Às 13h30, já no distrito administrativo de Mosqueiro (área metropolitana de Belém), Rossetto visita o acampamento Paulo Fonteles, na Fazenda Bahia do Sol, e anuncia a criação de um projeto de assentamento no local. Meio ambiente: Marina reúne-se com ONG's em CuritibaA ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, reúne-se com representantes de organizações não-governamentais do setor de agroecologia, às 10h45, na sede do Incra, em Curitiba. Às 12h, almoça com o governador do Paraná, Roberto Requião. À tarde, depois de inaugurar a sede estadual do Ibama, às 15h, a ministra se reúne, no mesmo local, com o Grupo de Trabalho Araucária Sul. Na ocasião, ela lançará o atlas "A Floresta com Araucária no Paraná". Em seguida (17h30), dá entrevista coletiva à imprensa. Às 18h30, Marina Silva participa de uma reunião com entidades ambientalistas. MDIC: Furlan cumpre agenda na PolôniaO ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, reúne-se com a diretoria da Agência Polonesa de Informação e Investimentos (Palilz), às 9h, em Varsóvia (Polônia). Na ocasião, será assinado memorando de entendimento entre representantes da Palilz e da Agência de Promoção de Exportações do Brasil (Apex-Brasil). Logo após (10h), Furlan encontra-se com o primeiro-ministro da Polônia, Marek Belka. Às 11h, participa de uma reunião com empresários, organizada pela Câmara de Comércio Exterior da Polônia e pela Câmara de Comércio Polônia-Brasil. Depois, à tarde, o ministro brasileiro mantém encontros, em separado, com o subsecretário de Estado responsável pelos assuntos internacionais da Presidência da República, Andrzej Majkowski, às 15h, e com o ministro da Agricultura e Desenvolvimento do Campo, Wojciech Olejniczak, às 16h. Rastreabilidade: conferência internacional termina em SPA Conferência Internacional sobre Rastreabilidade de Alimentos termina, no Hotel Hilton, em São Paulo. Os debates começaram ontem (22). O evento é promovido pelos ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e da Ciência e Tecnologia em parceria com a Embaixada da França. BC: ata do Copom será divulgadaO Banco Central divulga, a partir das 8h30, a ata da reunião de setembro do Comitê de Política Monetária (Copom), realizada no dia 15, que aumentou de 16% para 16,25% a taxa básica (Selic) de juros. IBGE: pesquisa sobre desemprego sai hojeO Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 9h30, na sede do Instituto - Avenida Franklin Roosevelt, 166/11º andar - a Pesquisa Mensal de Emprego (PME) referente a agosto de 2004. Os técnicos estarão à disposição dos jornalistas para comentar os dados na coletiva. Tesouro: resultado de agosto será anunciadoO secretário do Tesouro, Joaquim Levy, dá entrevista à tarde para divulgar os dados das contas do governo Central (Tesouro, Previdência Social e Banco Central) referentes a agosto. CNI: expectativa do consumidor será apresentadaOs números do Índice Nacional de Expectativa do Consumidor (Inec), elaborados com base em pesquisa CNI/Ibope realizada de 9 a 14 de setembro em 140 municípios, serão divulgados às 14h30, em entrevista, pelo coordenador da Unidade de Economia Política da CNI, Flávio Castelo Branco. É uma análise de respostas dos consumidores sobre satisfação com a vida, intenção de compras, medo do desemprego, expectativas em relação à inflação e renda e perspectivas para o próximo semestre. Presidência: Lula concede entrevista às rádiosO presidente Lula dá entrevista a 13 comunicadores de rádio, das 8 horas às 9h30. Será gerada a partir do Palácio do Planalto pela Radiobrás, ao vivo, em rede nacional não-obrigatória. Haverá dois comerciais de três minutos a cada meia hora. Cade: Nestlé e Garoto têm audiência reservadaIntegrantes do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) vão ouvir representantes da Nestlé e da Garoto em audiência reservada que começa às 9h30. E às 14 horas começa nova audiência reservada para exame do caso Nestlé-Garoto. CVM: caso Opportunity será julgadoA CVM inicia o julgamento do caso Opportunity, em que o banco teria burlado normas referentes à gestão de recursos de investidores. Será às 10 h na sede na instituição. rua Sete de Setembro 111/32 andar.