Agenda: 23/11/2004 Café: edição dos melhores cafés de SP será lançadaNesta terça-feira, 23, a partir das 10 horas, será lançada a 2ª Edição Especial dos Melhores Cafés de São Paulo - Safra 2004 na sede do Instituto Biológico, no único cafezal existente na cidade de São Paulo. Serão apresentadas 8 marcas de café em embalagens especiais, antes das Festas Natalinas para servir como presente. Boi: Rodrigues participa da IV reunião do Circuito Pecuário NordesteO ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Roberto Rodrigues, participa nesta terça-feira (23), às 16h, da IV Reunião do Circuito Pecuário Nordeste, no Mar Hotel, em Recife (PE). No encontro, ele fará uma exposição sobre a atuação do ministério, em parceria com os estados, no combate à febre aftosa. Com rebanho estimado em 12 milhões de cabeças, a região ainda convive com a doença. Por isso, o governo federal e estaduais estão desenvolvendo um intenso programa para erradicá-la até 2005. Embrapa Pecuária Sudeste realiza 1º Reunião técnica de silagem de canaA Embrapa Pecuária Sudeste realiza hoje a 1º Reunião técnica de silagem de cana. Local: Embrapa Pecuária Sudeste, rodovia SP 310, km 234, São Carlos (SP). Inscrições e informações: (0--16) 3361-5611. Comércio exterior: segundo dia do 24º ENAEXO 24º Encontro Nacional de Comércio Exterior (Enaex) prossegue até amanhã (24), no centro de convenções do Hotel Transamérica, em São Paulo. O tema central em debate é "Competitividade Barreiras Internas ao Comércio Exterior". O encontro começou ontem (22). Veja abaixo a programação: 9:00 h às 9:45 hs Painel I OS CONDICIONAMENTOS EXTERNOS ÀS EXPORTAÇÕES E A ELIMINAÇÃO DAS BARREIRAS INTERNAS - Visão e definição das barreiras internas - As barreiras aos investimentos para alargar a base exportadora - As barreiras ao salto tecnológico Debates Intervalo 10:00 às 11:00 hs Painel II POLÍTICA DE COMÉRCIO EXTERIOR: MODERNIZAÇÃO, COMPETITIVIDADE E PERSPECTIVAS Palestrante: Luiz Fernando Furlan, Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - Visão e Expectativa Empresarial Debates Intervalo 11:15 às 12:15 hs. Painel III PANORAMA DAS NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAIS E AS BARREIRAS EXTERNAS Palestrante: Embaixador Celso Amorim, Ministro das Relações Exteriores - Visão e Expectativa Empresarial Debates 12:30 às 14:15 hs. Almoço Livre 14:20 às 15:20 hs Painel IV PROMOÇÃO DAS EXPORTAÇÕES E O SISTEMA DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS Palestrante: Juan Quirós, Presidente da Apex-Brasil - As Necessidades Empresariais Debates Intervalo 15:45 às 17:00 hs. Painel V A INFRA-ESTRUTURA DOS TRANSPORTES COMO FATOR DETERMINANTE A COMPETITIVIDADE Palestrante: Alfredo Pereira do Nascimento, Ministro dos Transportes - Posição e Proposta Empresarial Convidados Especiais: - Carlos Alberto Wanderley Nóbrega, Diretor da ANTAQ - José Alexandre Resende, Diretor-Geral da ANTT Debates Crédito Rural: Banco da Amazônia faz reunião em SinopA Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso em parceria com o Banco da Amazônia S/A fará uma reunião em Sinop, nesta terça-feira, para discutir o desenvolvimento de Crédito Rural para MT. Na Câmara Municipal - Rua das Avencas 1.481 (ao lado da Prefeitura Municipal). Boi: CNA divulga exportação até outubroO presidente do Fórum Nacional Permanente da Pecuária de Corte, da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Antenor Nogueira, dá entrevista coletiva, às 11 h, na sede da entidade. Em vai apresentar os dados sobre a exportação da carne bovina brasileira entre janeiro e outubro deste ano, incluindo preços médios de venda do produto. Biossegurança: cientistas realizam protesto no CongressoCientistas ligados à Sociedade Brasileira de Melhoramento de Plantas farão, às 15h, no Salão Verde do Congresso Nacional, um ato público de apoio à versão final do projeto de lei de biossegurança. Os pesquisadores vão estar de jaleco branco com a frase "Liberdade e Autonomia para a Ciência". Depois da manifestação, os cientistas terão encontros com lideranças partidárias. Pesca: Firjan promove seminário com apoio da GalíciaA Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) e o governo da Galícia (região autônoma da Espanha) promovem o 2º Seminário Internacional da Indústria de Pesca e Aqüicultura, a partir das 9h, no Rio. Participam o diretor de infra-estrutura da Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca, Luiz Tadeu Assad, e o diretor-geral de Comércio e Consumo da Galícia, Victor Tello. Em debate, entre outros temas, o intercâmbio entre Brasil e Galícia nas áreas de pesca, aqüicultura, indústria naval e infra-estrutura portuária. Biodiesel: congresso brasileiro da mamona começa em Campina Grande (PB)O 1º Congresso Brasileiro de Mamona começa hoje e vai até sexta-feira (26), no Centro de Convenções Raymundo Asfora, em Campina Grande (PB). O tema principal o encontro, promovido pela Embrapa Algodão em conjunto com a Delegacia Federal do Ministério da Agricultura na Paraíba, é "Energia e Sustentabilidade". Também será discutida a criação do Programa Nacional de Biodiesel. Trabalho escravo: Berzoini, Rossetto e Miranda participam de debateOs ministros do Trabalho e Emprego, Ricardo Berzoini; do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rossetto, e da Secretaria Especial dos Direitos Humanos, Nilmário Miranda, participam da solenidade de abertura da 2ª Jornada de Debates sobre Trabalho Escravo, às 9h, no auditório do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O encontro será aberto pelo presidente do STJ, ministro Edson Vidigal. Também foram convidados para a cerimônia o diretor da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil, Armand Pereira, os presidentes do Supremo Tribunal Federal (STF), Nelson Jobim e do Tribunal Superior do Trabalho (TST), ministro Vantuil Abdala; o procurador-geral da República, Cláudio Fonteles e os presidentes da Câmara, João Paulo Cunha, e do Senado, José Sarney, entre outros. O encontro termina amanhã (24). Brasil/Canadá: Lula reúne-se com Paul MartinO presidente Luiz Inácio Lula da Silva reúne-se com o primeiro-ministro do Canadá, Paul Martin, às 12h, no Palácio do Itamaraty. Logo após (13h), oferece almoço em homenagem ao chefe de governo canadense. Às 14h20, na Sala dos Tratados, ainda no Itamaraty, os dois participam de assinatura de atos seguida de declaração à imprensa. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, estará presente. Lula concederá entrevista à TV BloombergO presidente Luiz Inácio Lula da Silva reúne-se com os presidentes da Câmara, João Paulo Cunha, e do Senado, José Sarney, às 10h, no Palácio do Planalto. À tarde, a partir das 15h30, recebe Lorde Michael Levy, representante do primeiro-ministro da Inglaterra, Tony Blair. Às 16h30, Lula participa de reunião sobre promoção de oficiais-generais. Depois, às 18h, dá entrevista para TV Bloomberg, inaugurada em Brasília. O presidente Lula participa, às 19h30, da solenidade de posse dos membros da Diretoria da Confederação Nacional do Comércio (CNC). Local: auditório da CNC, em Brasília. Transportes: Nascimento tem reunião com banco japonêsO ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento, reúne-se, às 15h, com o diretor-executivo do Japan Bank for International Cooperation, Iwao Okamoto, acompanhado do chefe-representante do banco, Taketoshi Aikawa. IBGE: IPCA-15 será anunciadoO Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 9h30, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - 15 (IPCA-15) pelo site www.ibge.gov.br. BC: nota sobre juros e spread vai ser apresentadaO Banco Central divulga às 10h30 a nota referente ao comportamento dos juros e spreads no mês de outubro. Às 11 horas, o chefe do Depec, Altamir Lopes, dá entrevista para comentar os números.