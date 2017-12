Agenda: 23/11/2004 Embrapa Pecuária Sudeste realiza 1º Reunião técnica de silagem de canaA Embrapa Pecuária Sudeste realiza hoje a 1º Reunião técnica de silagem de cana. Local: Embrapa Pecuária Sudeste, rodovia SP 310, km 234, São Carlos-SP. Inscrições e informações: (0xx16) 3361-5611. Segundo dia do XI ENAEX - Encontro Nacional de Comércio ExteriorAcontece hoje o segundo dia do XI ENAEX que vai até o dia 24, no centro de Convenções de Hotel Transamérica. O tema é "Competitividade: Barreiras Internas ao Comércio Exterior". Veja abaixo a programação: 09:00 h às 09:45 hs Painel I OS CONDICIONAMENTOS EXTERNOS ÀS EXPORTAÇÕES E A ELIMINAÇÃO DAS BARREIRAS INTERNAS - Visão e definição das barreiras internas - As barreiras aos investimentos para alargar a base exportadora - As barreiras ao salto tecnológico Debates Intervalo 10:00 às 11:00 hs Painel II POLÍTICA DE COMÉRCIO EXTERIOR: MODERNIZAÇÃO, COMPETITIVIDADE E PERSPECTIVAS Palestrante: Luiz Fernando Furlan, Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - Visão e Expectativa Empresarial Debates Intervalo 11:15 às 12:15 hs. Painel III PANORAMA DAS NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAIS E AS BARREIRAS EXTERNAS Palestrante: Embaixador Celso Amorim, Ministro das Relações Exteriores - Visão e Expectativa Empresarial Debates 12:30 às 14:15 hs. Almoço Livre 14:20 às 15:20 hs Painel IV PROMOÇÃO DAS EXPORTAÇÕES E O SISTEMA DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS Palestrante: Juan Quirós, Presidente da Apex-Brasil - As Necessidades Empresariais Debates Intervalo 15:45 às 17:00 hs. Painel V A INFRA-ESTRUTURA DOS TRANSPORTES COMO FATOR DETERMINANTE A COMPETITIVIDADE Palestrante: Alfredo Pereira do Nascimento, Ministro dos Transportes - Posição e Proposta Empresarial Convidados Especiais: - Carlos Alberto Wanderley Nóbrega, Diretor da ANTAQ - José Alexandre Resende, Diretor-Geral da ANTT Debates