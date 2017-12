Agenda: 23/12/2004 Commodities: USDA divulga relatório semanal de exportaçõesO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulga hoje, às 11h30 de Brasília, seu relatório semanal das exportações americanas de soja e derivados, milho, trigo, algodão e carne bovina. EUA: bolsas fecham mais cedo hojeAs bolsas de commodities agrícolas Chicago Board of Trade (CBOT), Kansas City Board Of Trade (KCBT) e Minneapolis Grains Exchange (MGE) fecharão mais cedo nesta quinta-feira, às 16 horas (de Brasília). A New York Board of Trade (NYBOT) também encerra a sessão no mesmo horário. Ata do copom sai às 8h30O Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central, divulga a partir das 8h30 a ata da sua reunião de dezembro, realizada no dia 15, quando a taxa básica de juros foi mais uma vez elevada, para 17,75%, sem viés. Lula se reúne às 10h30 com líderes aliadosO presidente Lula tem às 10h30, no Palácio do Planalto, um encontro com os líderes da base aliada do Senado e da Câmara. Governadores negociam c/ Palocci desoneração das exportaçõesGovernadores dos Estados exportadores, parlamentares da Comissão Mista de Orçamento, o ministro da Fazenda, Antonio Palocci, e a equipe econômica se reúnem a partir das 15 horas para negociar o valor que será definido, na proposta orçamentária de 2005, da compensação aos Estados pelas perdas que têm com a desoneração das exportações. O encontro é no Ministério da Fazenda. Devem participar os governadores de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), do Pará, Simão Jatene (PSDB), da Bahia, Paulo Souto (PFL), de Mato Grosso, Blairo Maggi (PPS), e possivelmente os de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB), do Paraná, Roberto Requião (PMDB), e de Goiás, Marconi Perillo (PSDB).