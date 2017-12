Agenda: 23/12/2004 Commodities: USDA divulga relatório semanal de exportaçõesO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulga hoje, às 11h30 de Brasília, seu relatório semanal das exportações americanas de soja e derivados, milho, trigo, algodão e carne bovina. EUA: bolsas fecham mais cedo hojeAs bolsas de commodities agrícolas Chicago Board of Trade (CBOT), Kansas City Board Of Trade (KCBT) e Minneapolis Grains Exchange (MGE) fecharão mais cedo nesta quinta-feira, às 16 horas (de Brasília). A New York Board of Trade (NYBOT) também encerra a sessão no mesmo horário.