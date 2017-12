Agenda: 24/09/2004 Commodities: CFTC divulga relatório sobre posicionamento de tradersA Commodity Futures Trading Commission (CFTC) divulga hoje seu relatório semanal sobre o posicionamento dos traders nos mercados de café arábica, açúcar demerara e cacau na Coffee, Sugar & Cocoa Exchange (CSCE) e soja, milho e trigo na Chicago Board Of Trade (CBOT). Álcool: Cepea divulga indicadores de anidro e hidratadoO Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq) divulga hoje, no fim da tarde, os indicadores semanais dos preços do álcool combustível anidro e hidratado. Noz Macadâmia: associação promove encontro de produtoresA Apromesp - Associação dos Produtores de Noz Macadâmia realizará, nos hoje e amanhã, na cidade de Dois Córregos, São Paulo, o II Encontro Nacional de Produtores de Noz Macadâmia, reunindo especialistas brasileiros e do Exterior.