Agenda: 24/09/2004 Rodrigues dá palestra na Universidade de Colúmbia, em Nova YorkO ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Roberto Rodrigues, faz hoje, às 8h30, durante café da manhã no University Club, uma palestra a professores e estudantes da Universidade Colúmbia, em Nova York, nos EUA, sobre "Agricultura e Agronegócio no Brasil". Boi: fórum da CNA reúne-se nesta sexta-feiraOs integrantes do Fórum Nacional Permanente de Pecuária de Corte da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) fazem nesta sexta-feira (24) uma reunião de emergência para discutir problemas que dificultam o desenvolvimento da atividade. Entre os entraves estão as dificuldades dos pecuaristas em cumprir as regras para a rastreabilidade de bovinos, os baixos preços pagos pela arroba do boi gordo e a descoberta de um novo foco de febre aftosa no Amazonas. Esse último item levou a Rússia, importante importador de Brasil, a suspender as compras de carne bovina, suína e de frango. A reunião ocorre pela manhã na sede da CNA, em Brasília. Às 14h30, o presidente do fórum, Antenor Nogueira, concede entrevista coletiva para detalhar as discussões. Commodities: CFTC divulga relatório sobre posicionamento de tradersA Commodity Futures Trading Commission (CFTC) divulga hoje seu relatório semanal sobre o posicionamento dos traders nos mercados de café arábica, açúcar demerara e cacau na Coffee, Sugar & Cocoa Exchange (CSCE) e soja, milho e trigo na Chicago Board Of Trade (CBOT). Álcool: Cepea divulga indicadores de anidro e hidratadoO Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq) divulga hoje, no fim da tarde, os indicadores semanais dos preços do álcool combustível anidro e hidratado. Noz Macadâmia: associação promove encontro de produtoresA Apromesp - Associação dos Produtores de Noz Macadâmia realizará, nos hoje e amanhã, na cidade de Dois Córregos, São Paulo, o II Encontro Nacional de Produtores de Noz Macadâmia, reunindo especialistas brasileiros e do Exterior. Presidência: Lula reúne-se com Viana, Rossetto e FritschO presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe, às 9h30, no Palácio do Planalto, o ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu. Às 10h30, reúne-se com o governador do Acre, Jorge Viana e, às 11h30, com o ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rossetto. Às 16h, Lula encontra-se com o ministro da Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca, José Fritsch. Pescado: Fritsch divulga resultados de campanha de consumoO ministro da Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca, José Fritsch, visita, às 10h, as peixarias da Feira do Guará. O objetivo é conferir como anda o consumo de pescado nesta Semana do Peixe que está terminando. Na ocasião, o ministro vai divulgar os primeiros resultados da campanha desenvolvida em parceria com a Associação Brasileira de Supermercados, associações de feirantes e produtores. A Semana do Peixe foi criada com a finalidade de incentivar o consumo de pescado pela população. Café: Costa Lima participa de encerramento de reunião na OICO secretário de Produção e Comercialização do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Linneu Costa Lima, participa nesta sexta-feira (24), em Londres (Inglaterra), do encerramento da 91 Reunião da Organização Internacional do Café. O encontro teve início na quarta-feira (22). Questão agrária: ouvidor preside audiência pública em PEO ouvidor agrário nacional, Gercino Silva, preside audiência pública, às 10h, no engenho Sirigi, no município de Aliança, na Zona da Mata de Pernambuco. Em debate, a desapropriação dos engenhos da antiga usina Aliança e as denúncias de violência contra trabalhadores na região. Participam representantes da Secretaria Especial dos Direitos Humanos, do Ministério Público, da Justiça, do governo estadual e de trabalhadores rurais. (Fonte/Radiobrás BC: contas fiscais serão apresentadasO Banco Central divulga às 10h30 os números de agosto da política fiscal. Em julho, o superávit primário foi de R$ 6,614 bilhões, totalizando R$ 52,796 bilhões nos sete primeiros meses do ano (5,59% do PIB). Após a divulgação dos números, haverá, às 11 horas, entrevista do chefe do Depec, Altamir Lopes. Fiesp: INA será divulgadoApós seis meses de revisão metodológica, a Fiesp/Ciesp apresentam hoje às 11h30 o novo Indicador do Nível de Atividade (INA). Os novos dados obtidos entre março e agosto, quando a divulgação foi interrompida, serão pelo diretor titular do Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos (Depecon), Claudio Vaz. O novo INA destaca os principais indicadores da indústria paulista, como o total de vendas (incluindo exportações, horas pagas e trabalhadas na produção, salários reais e o nível de utilização da capacidade instalada pelos novos ramos industriais. Previdência: contas serão apresentadasA secretária-executiva do Ministério da Previdência Social, Lieda Amaral, divulga, a partir das 14 horas, o déficit registrado em agosto pelo Regime Geral da Previdência Social. BC: Meirelles estará em GoiâniaO presidente do Banco Central (BC), Henrique Meirelles, faz às 16 horas, no Centro de Convenções de Goiânia (GO), a palestra "Administrando o Presente se Constrói um Futuro Melhor", no 12º Encontro Latino-Americano de Administração e do 9º Congresso Nacional de Administração. Antes do encontro, Meirelles recebe, às 15h45, o prêmio Honra ao Mérito em Administração. Greve: bancários reúnem-se com BerzoiniO presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, Luiz Cláudio Marcolino, deve ser recebido às 15 horas pelo ministro do Trabalho, Ricardo Berzoini. Vai dizer ao ministro que os banqueiros estão desrespeitando o direito de greve dos bancários. Estes afirmam que tem havido violência policial. Planejamento: Mantega reúne-se com empresários espanhóisO ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Guido Mantega participa hoje de reunião-almoço com empresários espanhóis, no Hotel Gran Meliá, Salão Lisboa, Av. das Nações Unidas, nº 12.551, em São Paulo. Vão tratar do tema "Investimentos no Brasil". Estarão presentes representantes de empresas como a BBVA, Santander, Telefônica, La Caixa (Itaú), Gás Natural (CEG), Hispamar (Hispasat), Prosegur, Vivo, Repsol YPF, Aço Villares, Endesa, Abengoa, Irausa (Grupo Antolín), Hotéis Meliá (Grupo Sol Melia), Mapfre (Vera Cruz Seguradora) e Elecnor (Expansion Transmisión de Energía Electrica S.A.). Após o encontro com os espanhóis o ministro atenderá a imprensa. BB: Casseb estará em evento no Secovi-SPO presidente do Banco do Brasil, Cássio Casseb, participa de evento no Secovi-SP, onde que vai falar sobre o " papel do BB no estímulo ao crescimento do país". Abordamos questões relativas aos planos de negócios e projeções de investimentos do banco estatal. Fazenda: Confaz reúne-se em AracajuProssegue em Aracaju a reunião do Confaz, o colegiado que reúne os secretários estaduais de Fazenda. Eles tentam buscar um acordo em torno dos recentes episódios que acirraram a guerra fiscal entre os Estados. Os problemas entre os Estados começaram quando o governo de São Paulo lançou um comunicado aos contribuintes do ICMS informando que não compensaria mais créditos tributários referentes a parcelas do imposto que não tivessem sido efetivamente pagas, atingindo, de imediato, os incentivos fiscais concedidos por outros 12 governos estaduais.