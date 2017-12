Agenda: 24/11/2004 Último dia do XI ENAEX - Encontro Nacional de Comércio ExteriorAcontece hoje o último dia do XI ENAEX, no centro de Convenções de Hotel Transamérica, em São Paulo. O tema é "Competitividade: Barreiras Internas ao Comércio Exterior". Veja abaixo a programação: 09:00 às 10:30 hs - Painel VI MESA DE DEBATES: FINANCIAMENTO À EXPORTAÇÃO E SEGURO DE CRÉDITO: SISTEMA ATUAL E SUAS LIMITAÇÕES E FRAGILIDADES - Posição e Propostas dos empresários . Bens de capital . Pequenas empresas . Serviços - Posição dos Órgãos de Financiamento . Banco do Brasil . BNDES . Bancos Privados - Posição das Empresas de Seguro de Crédito e Garantias . IRB . SBCE . BM&F . Outras Debates Intervalo 10:45 às 12:15 hs - Painel VII AS BARREIRAS INTERNAS E EXTERNAS À EXPORTAÇÃO DO AGRONEGÓCIO Palestrante: Roberto Rodrigues, Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Posição Empresarial: Agricultura e Pecuária Debates 12:30 às 14:00 hs. Almoço Livre 14:30 às 15:45 hs - Painel VIII A MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ADUANEIRO Palestrante: Jorge Antonio Deher Rachid, Secretário da Receita Federal Debates Intervalo 16:00 às 17:00 hs - Painel IX ENCERRAMENTO Palestrante: Antonio Palocci, Ministro da Fazenda Rodrigues faz palestra no Encontro Nacional de Comércio ExteriorO ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, participa amanhã em São Paulo do 24º Encontro Nacional de Comércio Exterior (Enaex). Rodrigues fará palestra, às 14h15 durante o painel sobre ?As barreiras internas e externas à exportação agropecuária.? Promovido pela Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), o evento tem como tema este ano a ?Competitividade: barreiras internas ao comércio exterior.? Soja/Milho/Trigo: bolsa de Chicago fecha mais cedo hojeAmanhã é feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos e, por conta disso, os mercados de soja e derivados, trigo e milho da Chicago Board Of Trade (CBOT) fecharão mais cedo, às 16 horas, ao invés das habituais 17h30. Os horários referem-se a Brasília. Amanhã a bolsa fecha e reabre na sexta-feira, quando o pregão também será abreviado, com término previsto para as 16 horas. Soja/EUA: Census divulga processamento de outubro hoje, às 11 hO Census Bureau, agência do Departamento de Comércio dos Estados Unidos, divulga hoje, às 11 horas de Brasília, relatório sobre o volume de soja processado no país durante o mês de outubro. Analistas consultados pela Dow Jones estimam que o Census deve mostrar um recorde no processamento por conta da recuperação dos estoques com a colheita da nova safra. O volume deve ter passado de 120 milhões de bushels em setembro para 155,3 milhões em outubro. Safra 2004/05: FecoAgro divulga estudo sobre custos de produçãoO presidente da FecoAgro/RS, Rui Polidoro Pinto, concede entrevista coletiva nesta quarta-feira, às 9h, em Porto Alegre, para apresentar o novo estudo dos Custos de Produção 2004/05 das culturas de soja, milho, girassol e sorgo e revisão da safra 2004 de trigo e aveia. Algodão/EUA: Census divulga consumo de outubro hoje, às 11 hO Census Bureau, agência do Departamento de Comércio dos Estados Unidos, divulga hoje, às 11 horas de Brasília, relatório sobre o volume de algodão consumido pela indústria têxtil do país em outubro. Café: Ministério da Agricultura realiza leilão de estoques hojeO Ministério da Agricultura, por intermédio da Secretaria de Produção e Comercialização, realizará hoje leilão dos estoques oficiais de café (Aviso de Venda 2.450). Serão ofertadas 50 mil sacas de 60 kg, distribuídas em 10 lotes depositados no interior do Paraná. O leilão será realizado a partir das 9 horas, por intermédio do sistema eletrônico do Banco do Brasil.