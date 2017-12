Agenda: 24/11/2004 Comércio exterior: último dia do Enaex em São PauloHoje é o último dia do 24º Encontro Nacional de Comércio Exterior (Enaex), no centro de Convenções de Hotel Transamérica, em São Paulo. O tema é "Competitividade: Barreiras Internas ao Comércio Exterior". Veja abaixo a programação: 9:00 às 10:30 hs - Painel VI MESA DE DEBATES: FINANCIAMENTO À EXPORTAÇÃO E SEGURO DE CRÉDITO: SISTEMA ATUAL E SUAS LIMITAÇÕES E FRAGILIDADES Posição e Propostas dos empresários Bens de capital Pequenas empresas Serviços Posição dos Órgãos de Financiamento Banco do Brasil BNDES Bancos Privados Posição das Empresas de Seguro de Crédito e Garantias IRB SBCE BM&F Outras Debates Intervalo 10:45 às 12:15 hs - Painel VII AS BARREIRAS INTERNAS E EXTERNAS À EXPORTAÇÃO DO AGRONEGÓCIO Palestrante: Roberto Rodrigues, Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Posição Empresarial: Agricultura e Pecuária Debates 12:30 às 14:00 h. Almoço Livre 14:30 às 15:45 hs - Painel VIII A MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ADUANEIRO Palestrante: Jorge Antonio Deher Rachid, Secretário da Receita Federal Debates Intervalo 16:00 às 17:00 hs - Painel IX ENCERRAMENTO Palestrante: Antonio Palocci, Ministro da Fazenda Enaex: Rodrigues faz palestra às 14h15O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, participa nesta quarta-feira (24) em São Paulo do 24º Encontro Nacional de Comércio Exterior (Enaex). Rodrigues fará palestra, às 14h15 durante o painel sobre ?As barreiras internas e externas à exportação agropecuária.? Promovido pela Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), o evento tem como tema este ano a ?Competitividade: barreiras internas ao comércio exterior.? Os ministros do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, e da Casa Civil, José Dirceu, participam do encerramento do 24º Enaex, às 15h30. Soja/Milho/Trigo: bolsa de Chicago fecha mais cedo hojeAmanhã é feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos e, por conta disso, os mercados de soja e derivados, trigo e milho da Chicago Board Of Trade (CBOT) fecharão mais cedo, às 16 horas, ao invés das habituais 17h30. Os horários referem-se a Brasília. Amanhã a bolsa fecha e reabre na sexta-feira, quando o pregão também será abreviado, com término previsto para as 16 horas. Soja/EUA: Census divulga processamento de outubro hoje, às 11hO Census Bureau, agência do Departamento de Comércio dos Estados Unidos, divulga hoje, às 11 horas de Brasília, relatório sobre o volume de soja processado no país durante o mês de outubro. Analistas consultados pela Dow Jones estimam que o Census deve mostrar um recorde no processamento por conta da recuperação dos estoques com a colheita da nova safra. O volume deve ter passado de 120 milhões de bushels em setembro para 155,3 milhões em outubro. Safra 2004/05: FecoAgro divulga estudo sobre custos de produçãoO presidente da FecoAgro/RS, Rui Polidoro Pinto, concede entrevista coletiva nesta quarta-feira, às 9 horas, em Porto Alegre, para apresentar o novo estudo dos Custos de Produção 2004/05 das culturas de soja, milho, girassol e sorgo e revisão da safra 2004 de trigo e aveia. Algodão/EUA: Census divulga consumo de outubro hoje, às 11hO Census Bureau, agência do Departamento de Comércio dos Estados Unidos, divulga hoje, às 11 horas de Brasília, relatório sobre o volume de algodão consumido pela indústria têxtil do país em outubro. Café: Ministério da Agricultura realiza leilão de estoques hojeO Ministério da Agricultura, por intermédio da Secretaria de Produção e Comercialização, realizará nesta quarta-feira (24) leilão dos estoques oficiais de café (Aviso de Venda 2.450). Serão ofertadas 50 mil sacas de 60 kg, distribuídas em 10 lotes depositados no interior do Paraná. O leilão será realizado a partir das 9 horas, por intermédio do sistema eletrônico do Banco do Brasil. Agricultura familiar: Segurança Alimentar discute assuntoO secretário de Segurança Alimentar e Nutricional, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, José Giacomo Bacarin, participa, das 10h às 12h, de uma teleconferência sobre Agricultura Familiar, no auditório da sede da Embrapa. Inclusão digital: encontro internacional avalia desenvolvimento ruralA experiência brasileira e ibero-americana de inclusão digital, rural e urbana está sendo discutida desde segunda-feira (22) no 1º Encontro Internacional de Inclusão Digital para o Desenvolvimento Rural. O evento termina hoje, no Centro Cultural e Esportivo da Embrapa, em Brasília. Trabalho escravo: hoje é o último dia da jarnada de debatesO procurador regional da República no Pará, Ubiratan Cazetta, faz conferência, às 9h, sobre "Trabalho Escravo e Impunidade", no último dia da 2ª Jornada de Debates sobre Trabalho Escravo, no auditório do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O presidente a Comissão de Relações do Trabalho e Previdência Social (CNA), Rodolfo Tavares, participa às 16h30, falando sobre o que mudou no plano nacional. O encerramento do encontro está previsto para as 18h. Conflito agrário: comissão de agricultura analisa assuntoOs conflitos agrários ocorridos no Brasil e as invasões de terra promovidas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) são temas de debates na audiência pública que a Comissão de Agricultura, Pecuária, abastecimento e Desenvolvimento Rural realiza a partir das 14h30, no plenário 6 da Câmara. Foram convidados os presidentes do Incra, Rolf Hackbart; da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Antonio Ernesto de Salvo; e da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), Márcio Lopes de Freitas. Safra 2004/05: Rossetto e Wagner lançam plano para NordesteOs ministros do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rosseto, e da Secretaria Especial do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, Jaques Wagner, lançam o Plano Safra para Agricultura Familiar 2004-2005 da região Nordeste, às 10h, no município de Valente (BA). Ao todo, cerca de 700 mil agricultores nordestinos serão beneficiados com o plano, cuja meta é repassar R$ 1,2 bilhão em financiamentos neste ano-safra, que termina em julho de 2005. Na safra do ano passado (2003-2004) foram investidos R$ 900 milhões na região e beneficiados 550 mil pequenos agricultores. Ainda em Valente, os ministros entregarão cerca de 200 livros do projeto Arca das Letras para comunidades rurais. Também vão inaugurar o Projeto Casa Brasil, que prevê a inclusão social e digital dos trabalhadores rurais. Na mesma solenidade, representantes da Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT), do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), e do Projeto Dom Hélder Câmara lançam um CD com músicas das Cantadeiras do Sisal e o Grupo Cantigas de Roda. O disco registra os cantos de trabalho das mulheres do sisal. BC: contas externas serão apresentadasO Banco Central divulga às 10h30 a Nota do Setor Externo, com o resultado da conta de transações correntes de outubro. Às 11 horas, haverá entrevista do chefe do Departamento Econômico do BC, Altamir Lopes. Aliança: Lula com deputados do PMDBO presidente Lula recebe, no almoço, deputados do PMDB. Quer garantir o apoio do partido, ou parte dele, ao governo. O presidente do PMDB, deputado Michel Temer (SP), que se diz contra a permanência do partido no governo, anunciou ontem que "todos" os deputados da legenda vão comparecer ao almoço, até para defender a realização da convenção nacional, que os governistas do partido querem adiar. Lula ainda deve comparecer, às 20 horas, à abertura de um Fórum Nacional sobre Drogas, no Colégio Militar. Está prevista a presença também do ministro da Justiça, Márcio Thomaz, do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, general Jorge Armando Félix, e do secretário Nacional Antidrogas, Paulo Roberto Yog de Miranda Uchoa. PPP: relator deve apresentar propostaO senador Rodolpho Tourinho (PFL-BA), relator, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), do projeto de lei que cria o sistema de parcerias público-privadas (PPPs), deve apresentar às 10 horas o seu parecer sobre a proposta. PFL e PSDB já anunciaram que pedirão vista do texto, o que adiará sua votação por pelo menos uma semana. BNDES: Mantega com ministro do CanadáO novo presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Guido Mantega, recebe, às 15h30, o ministro do comércio internacional do Canadá, James Peterson. Participarão do encontro também o diretor de comércio exterior do banco, Luiz Eduardo Melin, que está demissionário, e o cônsul do Canadá, James Hill. EUA: relatórios de estoques de petróleo saem às 13h30Às 13h30 (de Brasília), o American Petroleum Institute (API) e a agência de informações do Departamento de Energia (EIA/DoE) divulgam suas estimativas sobre o nível dos estoques de petróleo e derivados na semana até 19 de novembro. A previsão média de 10 analistas consultados é que o estoque de petróleo cru tenha tido um crescimento de 650 mil barris; as previsões variaram entre uma queda de 3 milhões de barris e um crescimento de 2,5 milhões de barris. A previsão média para a variação no estoque de derivados é um crescimento de 420 mil barris, com as previsões variando entre uma queda de 2,5 milhões de barris e um crescimento de 1,5 milhão de barris. A previsão para a variação no estoque de gasolina é um crescimento de 830 mil barris, com as previsões variando entre uma redução de 300 mil barris e um crescimento de 1,5 milhão de barris. A previsão média para a taxa de utilização da capacidade das refinarias é 93,8%, com um crescimento de 0,3% em relação á semana anterior. EUA: pedidos de auxílio-desemprego saem às 11h30O Departamento do Trabalho dos EUA divulga o número de pedidos de auxílio-desemprego feitos na semana até 20 de novembro nesta quarta-feira às 11h30 (de Brasília). A mediana das previsões de 13 economistas ouvidos em pesquisa Dow Jones/CNBC é de 335 mil pedidos, mil a mais do que na semana anterior. Na semana até 13 de novembro foram feitos 334 mil pedidos, 3 mil a mais do que na semana precedente. Caso a previsão dos economistas se confirme, a média das quatro semanas até 20 de novembro será de 334.500 pedidos, de 338.250 nas quatro semanas até o dia 13.