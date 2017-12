Agenda: 24/11/2004 Último dia do XI ENAEX - Encontro Nacional de Comércio ExteriorAcontece hoje o último dia do XI ENAEX, no centro de Convenções de Hotel Transamérica, em São Paulo. O tema é "Competitividade: Barreiras Internas ao Comércio Exterior". Veja abaixo a programação: 09:00 às 10:30 hs - Painel VI MESA DE DEBATES: FINANCIAMENTO À EXPORTAÇÃO E SEGURO DE CRÉDITO: SISTEMA ATUAL E SUAS LIMITAÇÕES E FRAGILIDADES - Posição e Propostas dos empresários . Bens de capital . Pequenas empresas . Serviços - Posição dos Órgãos de Financiamento . Banco do Brasil . BNDES . Bancos Privados - Posição das Empresas de Seguro de Crédito e Garantias . IRB . SBCE . BM&F . Outras Debates Intervalo 10:45 às 12:15 hs - Painel VII AS BARREIRAS INTERNAS E EXTERNAS À EXPORTAÇÃO DO AGRONEGÓCIO Palestrante: Roberto Rodrigues, Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Posição Empresarial: Agricultura e Pecuária Debates 12:30 às 14:00 hs. Almoço Livre 14:30 às 15:45 hs - Painel VIII A MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ADUANEIRO Palestrante: Jorge Antonio Deher Rachid, Secretário da Receita Federal Debates Intervalo 16:00 às 17:00 hs - Painel IX ENCERRAMENTO Palestrante: Antonio Palocci, Ministro da Fazenda Soja/Milho/Trigo: bolsa de Chicago fecha mais cedo hojeAmanhã é feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos e, por conta disso, os mercados de soja e derivados, trigo e milho da Chicago Board Of Trade (CBOT) fecharão mais cedo, às 16 horas, ao invés das habituais 17h30. Os horários referem-se a Brasília. Amanhã a bolsa fecha e reabre na sexta-feira, quando o pregão também será abreviado com término previsto para as 16 horas. Soja/EUA: Census divulga processamento de outubro hoje, às 11 hO Census Bureau, agência do Departamento de Comércio dos Estados Unidos, divulga hoje, às 11 horas de Brasília, relatório sobre o volume de soja processado no país durante o mês de outubro. Analistas consultados pela Dow Jones estimam que o Census deve mostrar um recorde no processamento por conta da recuperação dos estoques com a colheita da nova safra. O volume deve ter passado dos 120 milhões de bushels em setembro para 155,3 milhões em outubro. Safra 2004/05: FecoAgro divulga estudo sobre custos de produçãoO presidente da FecoAgro/RS, Rui Polidoro Pinto, concede entrevista coletiva nesta quarta-feira, às 9h, em Porto Alegre, para apresentar o novo estudo dos Custos de Produção 2004/05 das culturas de soja, milho, girassol e sorgo e revisão da safra 2004 de trigo e aveia.