Agenda: 24/12/2004 EUA: bolsas de commodities agrícolas não funcionam hojeAs bolsas de commodities agrícolas Chicago Board of Trade (CBOT), incluindo o pregão eletrônico (e-cbot), Kansas City Board Of Trade (KCBT) e Minneapolis Grains Exchange (MGE) e a New York Board of Trade (NYBOT) não funcionarão nesta sexta-feira. Bolsas da Ásia e Liffe, em Londres, funcionamO pregão de cacau, açúcar e café na Bolsa de Londres funciona hoje e as bolsa asiática funcionaram na madrugada, embora com pouco volume.