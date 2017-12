Agenda: 24/12/2004 Álcool: Cepea divulga indicadores de anidro e hidratadoO Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq) divulga hoje, no fim da tarde, os indicadores semanais dos preços do álcool combustível anidro e hidratado. Commodities: CFTC divulga relatório sobre posicionamento de tradersA Commodity Futures Trading Commission (CFTC) divulga hoje seu relatório semanal sobre o posicionamento dos traders nos mercados de café arábica, açúcar demerara e cacau na Coffee, Sugar & Cocoa Exchange (CSCE) e soja, milho e trigo na Chicago Board Of Trade (CBOT). EUA: bolsas não funcionam hojeNos EUA, alguns mercados fecham mais cedo hoje por causa do Natal. Na Chicago Board of Trade (CBOT), produtos agrícolas terão fechamento às 16h (de Brasília). Também não haverá pregão eletrônico (a/c/e) nesta quinta-feira. A New York Board of Trade (NYBOT) também estará fechada hoje.