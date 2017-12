Agenda: 25/10/2004 Grãos: USDA divulga relatório semanal de inspeções e safraO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulga hoje dois relatórios semanais: de inspeções de exportação (ao meio dia) e de acompanhamento da safra americana (às 17 horas). Ambos os horários são de Brasília. Irrigação: congresso é realizado em Porto Alegre (RS)O diretor-presidente da Agência Nacional de Águas (ANA), Jerson Kelman, faz a palestra "Os Recursos Hídricos e as Parcerias para o Desenvolvimento Sustentável dos Agronegócios Calcados na Agricultura Irrigada", às 10h15, no segundo dia do 14º Congresso Nacional de Irrigação e Drenagem (Conird), que se realiza no auditório da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Paralelamente ao evento, que prossegue até sexta-feira (29), está sendo realizado o Encontro Interamericano de Irrigação, Drenagem e Controle de Enchentes. Em pauta, novas tecnologias e o uso eficiente da água no agronegócio, principalmente na fruticultura e no cultivo do arroz irrigado. Ensino rural: Pesquisa analisa situação de 6,3 mil assentadosA Pesquisa Nacional da Educação na Reforma Agrária começa hoje com o objetivo de identificar as condições e os problemas do ensino em cerca de 6,3 mil assentamentos. O trabalho é uma iniciativa conjunta do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, do Ministério da Educação (Inep/MEC) e Incra. O levantamento dos dados como número de escolas, alunos matriculados, professores, infra-estrutura e as condições de acesso aos estabelecimentos de ensino será feito por 600 pesquisadores, que visitarão aproximadamente 1.900 municípios brasileiros. As informações colhidas vão servir para subsidiar a elaboração de políticas públicas voltadas para o ensino no campo. Exportação: Programa Estado exportador será lançado em Boa Vista (RR)O secretário de Comércio Exterior, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), Ivan Ramalho, lança o programa Estado Exportador em Roraima, às 9h, durante o 85º Encontro de Comércio Exterior, no auditório do Palácio da Cultura, em Boa Vista. À tarde, técnicos do Ministério apresentarão as diretrizes do programa para representantes dos setores público e privado do Estado. BC: pesquisa Focus será divulgadaO Banco Central divulga hoje cedo a pesquisa Focus com as previsões do mercado para os indicadores econômicos e financeiros. Comércio exterior: saem dados da balançaO Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior divulga hoje os números da balança comercial relativos à penúltima semana de outubro. Klabin: balanço será divulgadoSai nesta segunda, perto do fechamento do mercado, o balanço da Klabin do terceiro trimestre. Energia: Dilma Rousseff estará em evento da Amcham-RioA ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, abre o seminário "O modelo do setor elétrico - oportunidades de investimentos e desafios". Participam também empresários e outros representantes do governo. Será a partir das 8h30, na sede social do Jockey Club, na Av. Presidente Antônio Carlos, Centro. O evento é promovido pela Câmara de Comércio Americana no Rio (Amcham-Rio). Relações internacionais: Chanceler da Venezuela com AmorimO chanceler da Venezuela, Jesús Arnaldo Pérez, tem reuniões com o ministro Celso Amorim e outras autoridades brasileiras.