Agenda: 25/11/2004 Hoje é feriado nos Estados Unidos, Dia de Ação de GraçasHoje é feriado Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos: não abrem bolsas, bancos e órgãos do governo. IBGE: saem 1º prognóstico da safra 2005 e outros dados agrícolasO IBGE divulga a partir das 9h30 o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) de outubro e o Primeiro Prognóstico de Safra de 2005. Em seguida, às 10 horas, serão lançadas outras três pesquisas da Agropecuária: Produção Pecuária Municipal (PPM), que contém dados sobre o efetivo de rebanhos brasileiros, produção de leite, lã, mel, ovos de codorna e de galinha, casulos de bicho-da-seda; Produção Agrícola Municipal (PAM), que mostra as principais lavouras nacionais (quantidade produzida, rendimentos médios de cada cultura, principais estados e municípios produtores); e Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura (PEVS), com dados importantes para o monitoramente das explorações florestais e o planejamento regional (extração de madeira em tora, palmito, carvão vegetal, lenha, açaí, carnaúba, babaçu etc). As três pesquisas são de 2003 e trazem informações em nível municipal. Commodities: USDA adia relatório semanal de exportações para amanhãO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) adiou para amanhã, às 11h30 de Brasília, seu relatório semanal das exportações americanas de soja e derivados, milho, trigo, algodão e carne bovina. O adiamento deve-se ao feriado de Ação de Graças, comemorado hoje no país. SRB: entidade ruralista comemora 85 anosA Sociedade Rural Brasileira (SRB) promove nesta quinta-feira a partir das 19h cerimônia de comemoração dos seus 85 anos. Foram convidados para o evento autoridades, lideranças, representantes da iniciativa privada, dirigentes cooperativistas, entre elas, o ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, que também é ex-presidente da Rural. Açúcar/Álcool: reunião da câmara setorial será em SP, com RodriguesO ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, participa hoje, às 15 horas, da reunião da Câmara Setorial do Açúcar e do Álcool. O encontro, que deve ser o último do órgão consultivo neste ano, acontece na sede da Delegacia Federal da Agricultura, em São Paulo (SP). De acordo com Luiz Carlos Correa Carvalho, presidente da Câmara Setorial, no encontro será feito um balanço geral da safra de cana-de-açúcar no Centro-Sul do Brasil, além da oferta do açúcar e, principalmente, do álcool combustível. Pimenta: Embrapa promove encontro nacionalA Embrapa Hortaliças promove o 1º Encontro Nacional do Agronegócio Pimentas, hoje e amanhã (26), na Fazenda Tamanduá, localizada na BR 060 km 09 (rodovia Brasília-Anápolis). O evento reúne pesquisadores, produtores e representantes da indústria. Molusco: Fritsch participa de abertura de seminárioO ministro da Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca, José Fritsch, participa da abertura do seminário internacional sobre produção de moluscos dentro de padrões controlados de sanidade, a partir das 9h, no Centro de Convenções CentroSul, em Florianópolis. O evento, que prossegue até amanhã (26), integra a programação da 6ª Festa Nacional da Ostra (Fenaostra). Participam maricultores, pescadores, estudantes, empresários e outros profissionais do setor aqüícola do Brasil e do Mercosul. Na abertura do seminário, o ministro lançará o Programa Nacional de Desenvolvimento da Maricultura em Águas da União. Logo após, dará entrevista coletiva à imprensa. A 6ª Fenaostra começou na terça-feira (23) e vai até domingo (28). Eletrificação rural: Aneel discute enquadramento de cooperativasA Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) vai apresentar em audiência pública, nesta quinta-feira (25), proposta de resolução que estabelece critérios para o enquadramento das cooperativas de eletrificação rural como autorizadas do serviço de distribuição de energia elétrica. A reunião será realizada no auditório da Aneel. Terra/Água: conferência termina hojeA "Conferência Nacional da Terra e Água: Reforma Agrária, Democracia e Desenvolvimento Sustentável" termina, no Ginásio Nilson Nelson. O encontro começou na segunda-feira (22). Hoje, a partir das 8h30, estão previstas conferências sobre os temas "O Governo Lula e o Diálogo Social" e "A Importância dos Movimentos Sociais e a Continuidade da Luta". Foram convidados o ministro da Secretaria-geral da Presidência da República, Luiz Dulci, Plínio de Arruda Sampaio e dom Tomás Balduino. Às 13h, os trabalhadores rurais, remanescentes de quilombos, índios e povos da floresta que participam do encontro realizam marcha pela Esplanada dos Ministérios em defesa de mudanças na atual política econômica. CPI da Terra: audiência pública ocorre no senadoA CPI Mista da Terra realiza audiência pública, às 10h, na sala 2, da ala senador Nilo Coelho, anexo 2 do Senado. Participa o advogado Antonio Carlos Ferreira, autor do livro "Responsabilidade Civil por Atos da Administração Pública". O ministro da Secretaria Especial dos Direitos Humanos, Nilmário Miranda, foi convidado para a reunião. Biodiesel: Rossetto inaugura fábrica de mamonaO ministro do Desenvolvimento Agrário (MDA), Miguel Rossetto, inaugura uma fábrica de esmagamento de mamona para a produção de biodiesel, às 10h, no município de Crateús (CE). Depois, na Associação Vila Graça de Agricultores Familiares, participa da assinatura de contratos entre dirigentes da empresa Brasil Ecodiesel e agricultores familiares plantadores de mamona. Durante a solenidade, haverá a entrega de sementes e ferramentas aos produtores e assentados da região. Incra: convênio de emancipação será assinado no RSDirigentes da Superintendência Regional do Incra no Rio Grande do Sul assinam convênios do Programa de Consolidação e Emancipação de Assentamentos Resultantes da Reforma Agrária (PAC), às 14h, na sede do Instituto, em Porto Alegre. Participam prefeitos e agricultores gaúchos. A iniciativa beneficiará sete assentamentos no Estado. Tucuruí: Lula inaugura unidades geradorasO presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa da cerimônia de inauguração de unidades geradoras de energia da Usina Hidrelétrica de Tucuruí (PA), às 11h45, na cidade paraense de Tucuruí. Antes (11h), visita as obras de ampliação da barragem da usina. Após almoço oferecido pelo presidente da Eletronorte, Roberto Salmeron, Lula viaja para Brasília, às 15h30, com chegada prevista à Base Aérea às 18h30. Acompanham o presidente os ministros da Integração Nacional, Ciro Gomes, e de Minas e Energia, Dilma Rousseff. A hidrelétrica de Tucuruí é a maior usina genuinamente brasileira. Começou a ser construída no rio Tocantins no fim da década de 70. A inauguração ocorreu em 22 de novembro de 1984. CMN: Palocci preside reuniãoO ministro da Fazenda, Antonio Palocci, preside a reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN), às 12h, no Ministério. O ministro interino do Planejamento, Orçamento e Gestão, Nelson Machado, estará presente. Deve haver voto agrícola, sobre prorrogação de dívidas de produtores de café com o governo. Camex: Palocci e Furlan participam de reuniãoOs ministros da Fazenda, Antonio Palocci; do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, e o interino do Planejamento, Orçamento e Gestão, Nelson Machado, participam da reunião da Câmara de Comércio Exterior (Camex), às 17h, no Ministério do Desenvolvimento. Cigarros: Thomaz Bastos assina acordo de combate ao contrabandoO ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos, e nove chefes de delegações dos ministérios da Justiça e do Interior do Mercosul, assinam acordos de cooperação internacional para o combate à pirataria e o contrabando de cigarros. A solenidade será às 9h30, no Salão Negro do Ministério, com a presença da secretária nacional de Justiça, Cláudia Chagas. BB: fórum de estratégias termina hojeAs tendências do comportamento do consumidor brasileiro é tema de debate no 1º Fórum de Estratégias Mercadológicas Banco do Brasil, que termina às 18h, no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília. O Banco do Brasil divulga hoje o resultado relativo aos nove primeiros meses de 2004. A entrevista coletiva, com a presença do presidente interino, Rossano Maranhão Pinto, e do vice-presidente de Mercado de Capitais e Relações com Investidores, Luiz Eduardo Franco de Abreu, será realizada às 10 horas na sede do banco, em São Paulo. Os números consolidados do período estarão à disposição dos jornalistas, no local da entrevista, a partir de 9h45. BC: ata do Copom será divulgadaO Banco Central divulga hoje a ata da reunião de novembro do Comitê de Política Monetária (Copom), que elevou de 16,75% para 17,25% a taxa básica (Selic) de juros. Tesouro: contas serão apresentadasO secretário do Tesouro Nacional, Joaquim Levy, divulgará, às 14 horas, o resultado das contas do Governo Central (Tesouro, INSS e Banco Central) referentes a outubro na sede carioca do Ministério da Fazenda, na Av. Pres. Antonio Carlos, Centro. Abras: índice de vendas será apresentadoA Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS) divulga o Índice de Vendas com os resultados do setor supermercadista no mês de outubro. Na ocasião, o presidente da Abras, João Carlos de Oliveira, vai analisar os resultados do mês passado e avaliar as perspectivas para o final do ano. Além disso, falará sobre a transferência da feira nacional do setor do Rio para São Paulo. Será às 10h, na Av. Diógenes Ribeiro de Lima, 2872, no Alto da Lapa, em São Paulo. Mercosul: Amorim na ArgentinaAutoridades e empresários do Brasil e Argentina participam de conferência organizada pela União Industrial Argentina (UIA) na cidade de Pilar. Pelo Brasil, participam o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, e o presidente da Fiesp, Paulo Skaf. Além dos contenciosos comerciais entre os dois países, motivados pelo lobby protecionista dos empresários argentinos, o encontro será marcado por um clima de divergências entre empresários e governo no campo brasileiro, depois que a Fiesp e Associação Brasileira de Comércio Exterior (AEB) manifestaram restrições à política comercial brasileira, com ênfase para a subordinação às regras do Mercosul e para as recentes negociações com China e Rússia, que ambas as entidades consideraram prejudiciais ao País. EUA: mercados fechados por causa de feriadoEm razão do Dia de Ação de Graças, mercados, bancos e órgãos do governo não abrem hoje nos EUA. Em conseqüência do feriado norte-americano, não houve negócios com títulos do Tesouro dos EUA em Tóquio e os papéis não são negociados em Londres.