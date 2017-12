Agenda: 25/11/2004 Hoje é feriado nos Estados Unidos, Dia de Ação de GraçasHoje é feriado Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos: não abrem bolsas, bancos e órgãos do governo. IBGE divulga primeiro prognóstico da safra 2005 e outros dados agrícolasO IBGE divulga hoje o primeiro prognóstico da safra 2005 e mais os seguintes levantamentos do setor agrícola: 1) Produção Agrícola Municipal 2) Produção da Pecuária Municipal 3) Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura 4) Levantamento Sistemático da Produção Agrícola outubro de 2004 Commodities: USDA adia relatório semanal de exportações para amanhãO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) adiou para amanhã, às 11h30 de Brasília, seu relatório semanal das exportações americanas de soja e derivados, milho, trigo, algodão e carne bovina. O adiamento deve-se ao feriado de Ação de Graças, comemorado hoje no país.