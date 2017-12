Agenda: 25/11/2004 Hoje é feriado nos Estados Unidos, Dia de Ação de GraçasHoje é feriado Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos: não abrem bolsas, bancos e órgãos do governo. IBGE divulga primeiro prognóstico da safra 2005 e outros dados agrícolasO IBGE divulga hoje o primeiro prognóstico da safra 2005 e mais os seguintes levantamentos do setor agrícola: 1) Produção Agrícola Municipal 2) Produção da Pecuária Municipal 3) Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura 4) Levantamento Sistemático da Produção Agrícola outubro de 2004 Commodities: USDA adia relatório semanal de exportações para amanhãO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) adiou para amanhã, às 11h30 de Brasília, seu relatório semanal das exportações americanas de soja e derivados, milho, trigo, algodão e carne bovina. O adiamento deve-se ao feriado de Ação de Graças, comemorado hoje no país. Sociedade Rural Brasileira comemora 85 anosA Sociedade Rural Brasileira (SRB) promove nesta quinta-feira a partir das 19h cerimônia de comemoração dos seus 85 anos. Foram convidados para o evento autoridades, lideranças, representantes da iniciativa privada, dirigentes cooperativistas, entre elas, o ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, que também é ex-presidente da Rural. Açúcar e Álcool: reunião da câmara setorial será em SP, com RodriguesO ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, participa hoje, às 15 horas, da reunião da Câmara Setorial do Açúcar e do Álcool. O encontro, que deve ser o último do órgão consultivo neste ano, acontece na sede da Delegacia Federal da Agricultura, em São Paulo (SP). De acordo com Luiz Carlos Correa Carvalho, presidente da Câmara Setorial, no encontro será feito um balanço geral da safra de cana-de-açúcar no Centro-Sul do Brasil, além da oferta do açúcar e, principalmente, do álcool combustível.