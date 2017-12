Agenda: 26/10/2004 Café: Unilly realiza palestra sobre perspectiva para setorOs cenários econômicos da cafeicultura e a utilização de ferramentas para a minimização de riscos são os temas do próximo curso da universidade illy do café (unilly), a ser realizado nesta terça-feira (26), das 8h às 12h30, na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) em Manhuaçu (MG). O evento terá como palestrantes a professora Sylvia Saes, doutora em Economia, e Luis Moricochi, pesquisador do Instituto de Economia Agrícola do Estado de São Paulo. A taxa de inscrição para o curso será de R$ 30,00. Para membros da Associação de Cafés Especiais de Minas Gerais, o valor é R$ 20,00 e sócios do Clube illy do Café - que reúne os produtores que tenham fornecido café à illy na última safra - têm entrada franca. As inscrições devem ser feitas pelo telefone (11) 3731-5311 ou pelo e-mail: unilly@unilly.com.br Leite: começa hoje 13 Expomilk, em São PauloA 13 Exposição Nacional da Pecuária Leiteira e Feira Internacional da Cadeia Produtiva de Leite (Expomilk) ocorre a partir de hoje a 30 de outubro de 2004, no Centro de Exposições Imigrantes, em São Paulo. Segurança alimentar: Lula participa de reunião do Consea às 15 horasO presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa da reunião do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea), às 15h, no Salão Oeste do Palácio do Planalto. Em pauta, a agenda internacional do Brasil sobre Segurança Alimentar e Nutricional. Na ocasião, Lula será condecorado com a medalha de ouro "Aliança Internacional Contra a Fome", oferecida pelo Fundo das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO). Também serão condecorados com a medalha de prata do Dia Mundial da Alimentação os ministros da Integração Nacional, Ciro Gomes; do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Patrus Ananias, e do Meio Ambiente, Marina Silva; e o presidente do Consea, Chico Menezes. Coordenação Política: Rebelo toma café da manhã com RodriguesO ministro da Secretaria de Coordenação Política e Assuntos Institucionais, Aldo Rebelo, participa, às 8h30, de café da manhã, com os ministros da Ciência e Tecnologia, Eduardo Campos; e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Roberto Rodrigues. Às 12h, recebe o presidente da Fiesp, Paulo Skaf. Às 15h, viaja para a cidade de Gramado (RS). Conselho de governo e indústria: Rodrigues participa de reuniõesOs ministros da Integração Nacional, Ciro Gomes; da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Roberto Rodrigues; do Trabalho e Emprego, Ricardo Berzoini; do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rossetto, e da Secretaria de Coordenação Política e Assuntos Institucionais, Aldo Rebelo, participam, às 9h, no Palácio do Planalto, da reunião da Câmara de Política de Desenvolvimento Econômico do Conselho de Governo. Às 15 horas, os ministros do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan; da Integração Nacional, Ciro Gomes; e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Roberto Rodrigues, participam da reunião do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial (CNDI). O encontro será realizado no Palácio do Planalto. BNDES: Lessa abre seminário sobre arranjos produtivosO presidente do BNDES, Carlos Lessa, abre o seminário "Arranjos Produtivos Locais (APLs) como Instrumento de Desenvolvimento", às 10h, na sede da instituição, no Rio de Janeiro. Participa da cerimônia o secretário de Desenvolvimento da Produção, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Carlos Gastaldoni. À tarde, das 14h às 16h, será realizado o painel "APL e Desenvolvimento Regional", tendo como coordenador o vice-presidente do BNDES, Darc Costa. Logo depois, haverá o debate "Governança e Cooperação". O seminário, que prossegue até amanhã (27), tem por finalidade discutir propostas para o aprimoramento das políticas voltadas ao desenvolvimento regional e local. Cana: encontro regional discute direitos em São CarlosO encontro regional "Trabalhadores Canavieiros: Saúde, Direito, Trabalho" começa hoje, na Biblioteca Comunitária da Universidade de São Carlos (SP). Participam dirigentes sindicais, agentes pastorais, trabalhadores, representantes de organizações não-governamentais, dos ministérios do Trabalho e Emprego e da Saúde e de Delegacias Regionais do Trabalho. A reunião prossegue até quinta-feira (28) e é promovida pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacentro); Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e Federação dos Empregados Rurais Assalariados do Estado de São Paulo (Feraesp). Terras: Rigotto entrega títulos para jovens produtoresO governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigotto, entrega os 13 primeiros títulos de terra para jovens gaúchos inscritos no Programa 1º Crédito da Juventude Rural, às 15h30, no Palácio Piratini, em Porto Alegre. Cada jovem vai receber até R$ 25.000,00 para a compra do imóvel e mais R$ 10.000,00 para investir na propriedade. BC: nota sobre spread e juros será divulgadaO Banco Central divulga às 10h30 a nota sobre o comportamento dos empréstimos bancários em setembro, inclusive juros e spread. Prêmio: ministro Furlan entrega medalhasO ministro do Desenvolvimento, Luiz Furlan, e o presidente da CNI, Armando Monteiro Neto, entregam às 13 horas, na sede da confederação, a Medalha do Conhecimento de 2004.