Agenda: 26/10/2004 Café: Unilly realiza palestra sobre perspectiva para o setorOs cenários econômicos da cafeicultura e a utilização de ferramentas para aminimização de riscos são os temas do próximo curso da universidade illy docafé (unilly), a ser realizado nesta terça-feira (26), as 8h às 12h30, na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) em Manhuaçu (MG). O evento terá como palestrantes a professora Sylvia Saes, doutora em Economia, e Luis Moricochi, pesquisador do Instituto de Economia Agrícola do Estado de São Paulo. A taxa de inscrição para o curso será de R$ 30,00. Para membros da Associação de Cafés Especiais de Minas Gerais, o valor é R$ 20,00 e sócios do Clube illy do Café - que reúne os produtores que tenham fornecido café à illy na última safra - têm entrada franca. As inscrições devem ser feitas pelo telefone (11) 3731-5311 ou pelo e-mail: unilly@unilly.com.br Leite: começa hoje 13a Expomilk, em São PauloA 13a Expomilk - Exposição Nacional da Pecuária Leiteira e Feira Internacional da Cadeia Produtiva de Leite acontece de hoje a 30 de outubro de 2004, no Centro de Exposições Imigrantes, em São Paulo. Safra 2004/05: primeira estimativa da ConabA primeira estimativa de intenção de plantio na safra 2004/05 deve ser divulgada hoje, diz a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).