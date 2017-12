Agenda: 26/11/2004 Álcool: Rally da Energia começa em São José do Rio PretoRally da Energia Brasileira começa nesta sexta-feira (26) em São José do Rio Preto e termina amanhã em Ribeirão Preto, passando por 14 cidades. Maior evento de fomento ao álcool combustível realizado no País reúne 60 usinas de todo o Brasil numa prova automobilística ao redor de canaviais. A competição automobilística reunirá 120 pessoas (duplas formadas por piloto e navegador), que representarão 60 unidades produtoras de açúcar e álcool de todo o Brasil. O evento é patrocinado pela DuPont do Brasil, Agricultura & Nutrição, com o apoio da União da Agroindústria Canavieira de São Paulo (Unica) e co-patrocínio da Volkswagen do Brasil. Boi: qualidade da carne é tema de seminário em CuiabáEstá marcado para esta sexta-feira (26) em Cuiabá o II Seminário Nacional de Produção de Carne Bovina de Qualidade, promovido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e realizado pela Associação Brasileira do Novilho Precoce (ABNP), a partir das 13 horas no auditório da Federação da Agricultura do Estado do Mato Grosso (Famato). O evento vai discutir a qualidade da carne bovina e outros temas que envolvem a cadeia produtiva de carne bovina. Para se inscrever gratuitamente entre site: www.novilhoprecocebrasil.com.br ou pelo telefone (16) 3966-2327. Álcool: Cepea divulga indicadores de anidro e hidratadoO Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq) divulga hoje, no fim da tarde, os indicadores semanais dos preços do álcool combustível anidro e hidratado. Commodities: CFTC adia relatório de traders para 2ª-feiraA Commodity Futures Trading Commission (CFTC) adiou para segunda-feira (29) seu relatório semanal sobre o posicionamento dos traders nos mercados de café arábica, açúcar demerara e cacau na Coffee, Sugar & Cocoa Exchange (CSCE) e soja, milho e trigo na Chicago Board Of Trade (CBOT). O adiamento deve-se ao prolongamento do feriado de Ação de Graças, comemorado ontem nos EUA. Aftosa: ministério lança campanha nacional hoje no ParáO Ministério da Agricultura e a Agência de Defesa Sanitária do Pará (Adepará) lançam nesta sexta-feira (26), em Santarém, no Pará, o projeto piloto de mobilização social "Brasil Livre de Febre Aftosa". A campanha será realizada em 13 municípios das regiões do Baixo e Médio Amazonas (considerada de alto risco para a febre aftosa) e, numa segunda etapa, nos demais estados da Amazônia. O lançamento terá a presença do Ministro Roberto Rodrigues. Commodities: USDA divulga relatório semanal de exportaçõesO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulga hoje, às 11h30 de Brasília, seu relatório semanal das exportações americanas de soja e derivados, milho, trigo, algodão e carne bovina. O relatório foi adiado para hoje porque ontem foi feriado de Ação de Graças. Commodities: bolsa de NY não abre hoje; Chicago fecha mais cedoOs mercados futuros de café, cacau, açúcar, algodão e suco de laranja não abrem hoje na New York Board Of Trade (Nybot). A bolsa tradicionalmente não opera no dia posterior ao feriado de Ação de Graças, comemorado ontem nos Estados Unidos. Na Chicago Board Of Trade (CBOT) os mercados de soja, milho e trigo fecham mais cedo, às 16 horas (Brasília), ao invés das habituais 17h30. Pensa: seminário sobre gestão da propriedade rural será hojeA "Gestão Inovadora em Propriedade Rural" entra em discussão no seminário PENSA/ABMR&A/SRB, que ocorre nesta sexta-feira (26) nas dependências da FEA-USP. Iniciativa do Programa de Estudos dos Negócios do Sistema Agroindustrial, em parceria com a Associação Brasileira de Marketing Rural & Agronegócios e a Sociedade Rural Brasileira. O evento tem o pecuarista Mário Porto como palestrante convidado. Formado em engenharia Civil e Elétrica pela PUC de Minas Gerais e especialista em Sistemas Elétricos, Mário Porto apresentará ao público as características de uma fazenda de sucesso, princípios do gerenciamento competente e também as diretrizes para a qualidade. Pesca: Fritsch abre encontro de pescadores em Santa CatarinaO ministro da Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca (Seap), José Fritsch, participa da abertura do 1º Encontro de Trabalhadoras da Pesca e da Aqüicultura de Santa Catarina, às 9h, no auditório da Epagri, em Florianópolis. Em pauta, os principais problemas enfrentados pelas mulheres que trabalham e vivem da pesca e da produção de pescados. Após a solenidade de abertura, Fritsch dá entrevista coletiva à imprensa. Às 19h30, o ministro faz palestra para estudantes na Faculdade Sinergia, no município de catarinense de Navegantes. Transgênicos: Greenpeace faz manifestação no RioAtivistas do Greenpeace realizam manifestação contra os alimentos transgênicos, a partir das 11h30, na estação Carioca do Metrô, no Rio de Janeiro. O ato público faz parte da campanha "Essa não dá para engolir", que visa conscientizar os consumidores sobre as possíveis conseqüências deste tipo de produto. Os ativistas visitarão restaurantes vestidos de mestre-cuca. Também vão distribuir o Guia do Consumidor à população. Incra: Hackbart encontra-se com prefeitos de São PauloO presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), Rolf Hackbart, encontra-se com prefeitos de 60 municípios paulistas em que existem assentamentos federais, estaduais e áreas remanescentes de quilombos, às 10h, na sede do Instituto, em São Paulo (R. Dr. Brasílio Machado, 203 8º andar Santa Cecília). No encontro, ele vai apresentar as ações e cronograma futuro da reforma agrária no Estado. Participa o bispo regional da Comissão Pastoral da Terra, dom Maurício Grotto Camargo. Biodiesel: termina congresso brasileiro de mamonaO 1º Congresso Brasileiro de Mamona termina, no Centro de Convenções Raymundo Asfora, em Campina Grande (PB). O tema principal o encontro, promovido pela Embrapa Algodão em conjunto com a Delegacia Federal do Ministério da Agricultura na Paraíba, é "Energia e Sustentabilidade". Também será discutida a criação do Programa Nacional de Biodiesel. O congresso começou na terça-feira (23). BC: resultado fiscal de outubro será divulgadoO Banco Central divulga às 10h30 a Nota de Política Fiscal, com os resultados de outubro do setor público não-financeiro. Às 11 horas, o chefe do Depec, Altamir Lopes, dá entrevista. Em setembro, o superávit primário foi de R$ 6,044 bilhões. No acumulado do ano, está em R$ 69,771 bilhões. IBGE: desemprego de outubro vai ser apresentadoO Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 9h30, a pesquisa mensal de emprego (PME) referente a outubro.A PME traz a taxa de desemprego, além de outras informações. Será na Av Franklin Roosevelt, 166/11º andar. BC: Meirelles e Trichet no RioO II Seminário de Alto Nível de Bancos Centrais da América Latina e do Eurosystem será realizado a partir das 9h no Hotel Copacabana Palace, na Av. Atlântica. O seminário será fechado à imprensa. Mas às 15h30m, será realizada entrevista coletiva sobre o evento que terá a participação do presidente do Banco Central do Brasil, Henrique Meirelles; do presidente do Banco Central Europeu, Jean-Claude Trichet; e do presidente do Banco de Espanha, Jaime Caruama, organizadores do evento. Camex: secretário deve conceder entrevistaO secretário-executivo da Câmara de Comércio Exterior, Mário Mugnaini, dará entrevista para falar sobre a reunião de ontem da Camex. Presidência: Lula recebe Rei do MarrocosO presidente Lula recebe às 11h30, no Palácio do Planalto, o rei marroquino Mohammed 6º, com quem almoça às 13 horas, no Itamaraty. O presidente da Câmara, deputado João Paulo Cunha, também recebe, às 16h30, o rei do Marrocos. O encontro será no Salão Nobre. PPP: mesa-redonda discutirá parceriasUm dos principais autores do projeto de parcerias público-privadas (PPP) no âmbito do Executivo, como chefe da Assessoria Econômica do Ministério do Planejamento, Demian Fiocca, que está sendo trazido para o BNDES por Guido Mantega participa de mesa-redonda sobre PPP promovida pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Fiocca fala no final do evento "Para que servem as PPPs?" previsto para ir de 9h30 às 12h30 na sede do Ipea na Av. Presidente Antônio Carlos, 51/10º andar. Amazônia: Furlan e CNI entregam prêmioO ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio , Exterior, Luiz Fernando Furlan, e o presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Armando Monteiro Neto, participam em Manaus, da solenidade de entrega do 1º Prêmio Professor Samuel Benchimol, durante o Fórum Anual sobre a Amazônia, no auditório Marcondes Fonseca Luniere do Centro de Convenções Dulcila?s (Av. Coronel Teixeira, 5.982, bairro de Ponta Negra. EUA: mercados fecham mais cedoPor causa do feriado do Dia de Ação de Graças, o mercado norte-americano de ações terá fechamento antecipado nesta sexta-feira, às 16h (de Brasília). O mercado de títulos do Tesouro também fechará mais cedo, às 17h (de Brasília). A New York Mercantile Exchange (Nymex), onde são negociados futuros e opções de metais preciosos e de petróleo, não vai operar. Na Chicago Mercantile Exchange (CME), futuros de commodities e produtos de juros e câmbio terão fechamento às 16h (de Brasília); opções de commodities terão fechamento às 16h02 (de Brasília) e futuros de índices de ações terão fechamento às 16h15 (de Brasília). Na Chicago Board of Trade (CBOT), contratos agrícolas e financeiros terão fechamento às 16h (de Brasília); produtos de ações terão fechamento às 16h15 (de Brasília) e contratos de metais serão negociados no horário Normal.