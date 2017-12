Agenda: 26/11/2004 Boi: qualidade da carne é tema de seminário em CuiabáAcontece hoje em Cuiabá o II Seminário Nacional de Produção de Carne Bovina de Qualidade, promovido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e realizado pela Associação Brasileira do Novilho Precoce (ABNP), a partir das 13 horas no auditório da Federação da Agricultura do Estado do Mato Grosso (Famato). O evento vai discutir a qualidade da carne bovina e outros temas que envolvem a cadeia produtiva de carne bovina. Para se inscrever gratuitamente entre site: www.novilhoprecocebrasil.com.br ou pelo telefone (16) 3966-2327. Álcool: Cepea divulga indicadores de anidro e hidratadoO Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq) divulga hoje, no fim da tarde, os indicadores semanais dos preços do álcool combustível anidro e hidratado. Commodities: CFTC divulga relatório sobre posicionamento de tradersA Commodity Futures Trading Commission (CFTC) divulga hoje seu relatório semanal sobre o posicionamento dos traders nos mercados de café arábica, açúcar demerara e cacau na Coffee, Sugar & Cocoa Exchange (CSCE) e soja, milho e trigo na Chicago Board Of Trade (CBOT). Aftosa: ministério lança campanha nacional hoje no ParáO Ministério da Agricultura e a Agência de Defesa Sanitária do Pará (Adepará) lançam hoje, em Santarém, no Pará, o projeto piloto de mobilização social "Brasil Livre de Febre Aftosa". A campanha será realizada em 13 municípios das regiões do Baixo e Médio Amazonas (considerada de alto risco para a febre aftosa) e, numa segunda etapa, nos demais estados da Amazônia. Commodities: USDA divulga relatório semanal de exportaçõesO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulga hoje, às 11h30 de Brasília, seu relatório semanal das exportações americanas de soja e derivados, milho, trigo, algodão e carne bovina. O relatório foi adiado para hoje porque ontem foi feriado de Ação de Graças. Commodities: bolsa de NY não abre hoje, Chicago fecha mais cedoOs mercados futuros de café, cacau, açúcar, algodão e suco de laranja não abrem hoje na New York Board Of Trade (Nybot). A bolsa tradicionalmente não opera no dia posterior ao feriado de Ação de Graças, comemorado ontem nos Estados Unidos. Na Chicago Board Of Trade (CBOT) os mercados de soja, milho e trigo fecham mais cedo, às 16 horas (Brasília), ao invés das habituais 17h30.