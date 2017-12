Agenda: 26/11/2004 Álcool: Rally da Energia começa em São José do Rio PretoRally da Energia Brasileira começa hoje em SJ do Rio Preto e termina amanhã em Ribeirão Preto, passando por 14 cidades. Maior evento de fomento ao álcool combustível realizado no País reúne 60 usinas de todo o Brasil numa prova automobilística ao redor de canaviais. A competição automobilística reunirá 120 pessoas (duplas formadas por piloto e navegador), que representarão 60 unidades produtoras de açúcar e álcool de todo o Brasil. O evento é patrocinado pela DuPont do Brasil, Agricultura & Nutrição, com o apoio da União da Agroindústria Canavieira de SP (Unica) e co-patrocínio da Volkswagen do Brasil. Boi: qualidade da carne é tema de seminário em CuiabáAcontece hoje em Cuiabá o II Seminário Nacional de Produção de Carne Bovina de Qualidade, promovido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e realizado pela Associação Brasileira do Novilho Precoce (ABNP), a partir das 13 horas no auditório da Federação da Agricultura do Estado do Mato Grosso (Famato). O evento vai discutir a qualidade da carne bovina e outros temas que envolvem a cadeia produtiva de carne bovina. Para se inscrever gratuitamente entre site: www.novilhoprecocebrasil.com.br ou pelo telefone (16) 3966-2327. Álcool: Cepea divulga indicadores de anidro e hidratadoO Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq) divulga hoje, no fim da tarde, os indicadores semanais dos preços do álcool combustível anidro e hidratado. Commodities: CFTC divulga relatório sobre posicionamento de tradersA Commodity Futures Trading Commission (CFTC) divulga hoje seu relatório semanal sobre o posicionamento dos traders nos mercados de café arábica, açúcar demerara e cacau na Coffee, Sugar & Cocoa Exchange (CSCE) e soja, milho e trigo na Chicago Board Of Trade (CBOT). Aftosa: ministério lança campanha nacional hoje no ParáO Ministério da Agricultura e a Agência de Defesa Sanitária do Pará (Adepará) lançam hoje, em Santarém, no Pará, o projeto piloto de mobilização social "Brasil Livre de Febre Aftosa". A campanha será realizada em 13 municípios das regiões do Baixo e Médio Amazonas (considerada de alto risco para a febre aftosa) e, numa segunda etapa, nos demais estados da Amazônia. Commodities: USDA divulga relatório semanal de exportaçõesO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulga hoje, às 11h30 de Brasília, seu relatório semanal das exportações americanas de soja e derivados, milho, trigo, algodão e carne bovina. O relatório foi adiado para hoje porque ontem foi feriado de Ação de Graças. Commodities: bolsa de NY não abre hoje, Chicago fecha mais cedoOs mercados futuros de café, cacau, açúcar, algodão e suco de laranja não abrem hoje na New York Board Of Trade (Nybot). A bolsa tradicionalmente não opera no dia posterior ao feriado de Ação de Graças, comemorado ontem nos Estados Unidos. Na Chicago Board Of Trade (CBOT) os mercados de soja, milho e trigo fecham mais cedo, às 16 horas (Brasília), ao invés das habituais 17h30. PENSA promove seminário sobre gestão da propriedade ruralA "Gestão Inovadora em Propriedade Rural" entra em discussão no seminário PENSA/ABMR&A/SRB, que acontece hoje nas dependências da FEA-USP. Iniciativa do Programa de Estudos dos Negócios do Sistema Agroindustrial, em parceria com a Associação Brasileira de Marketing Rural & Agronegócios e a Sociedade Rural Brasileira. O evento tem o pecuarista Mário Porto como palestrante convidado. Formado em engenharia Civil e Elétrica pela PUC de Minas Gerais e especialista em Sistemas Elétricos, Mário Porto apresentará ao público as características de uma fazenda de sucesso, princípios do gerenciamento competente e também as diretrizes para a qualidade.