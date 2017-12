Agenda: 27/09/2004 Debate entre Blairo Maggi e Roberto Rodrigues em SPO Grupo de Líderes Empresariais (Lide)promove hoje um almoço-debate com o Ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, e o governador de Mato Grosso, Blairo Maggi. O evento será realizado a partir das 12 horas até às 14h30, no Hotel Grand Hyatt (Av. das Nações Unidas, 13.301, Brooklin), em São Paulo. Soja e grãos: USDA divulga relatório semanal de inspeções e safraO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulga hoje dois relatórios semanais: de inspeções de exportação (ao meio dia) e de acompanhamento da safra americana (às 17 horas). Ambos os horários são de Brasília. Carnes: Dimarzio lidera missão aos EUAMissão do governo brasileiro, liderada pelo secretário executivo do Ministério da Agricultura, José Amauri Dimarzio, chegou ontem aos Estados Unidos e deve permanecer no país até quinta-feira (30). As reuniões serão entre os integrantes do Comitê Consultivo Agrícola (CCA), que reúne representantes do governo dos dois países, na sede do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). O grupo se reuniu, pela última vez, entre os dias 15 e 18 de março deste ano, em Brasília. Além de ter detalhes sobre a análise de risco feita pelo governo americano para a carne bovina brasileira, o grupo deve tratar do reconhecimento de áreas livres da peste suína clássica. O Brasil vai apresentar pedido formal para o reconhecimento. Ainda sobre carnes, a missão brasileira pedirá a abertura do mercado americano para o frango, autorização que depende de análise de risco. Açúcar: empresa Guarani inaugura novas instalações em OlímpiaA Açúcar Guarani, empresa do Grupo Tereos, inaugura nesta segunda-feira (27), a duplicação da capacidade produtiva da Unidade Cruz Alta, localizada no município de Olímpia, região noroeste de São Paulo. A obra é o maior investimento privado da região, no total de R$ 118 milhões. A solenidade oficial de inauguração inicia-se às 10 horas com a presença de Philippe J. C. Duval, presidente do Grupo Tereos, e Jean Claude A. Religieux, presidente da Açúcar Guarani. O diretor do Departamento de Açúcar e Álcool, Angelo Bressan Filho, da Secretaria de Produção e Comercialização do Ministério da Agricultura deverá participar do evento. A Tereos, controladora da Açúcar Guarani S.A., é um dos maiores grupos industriais sucroalcooleiros do mundo. O grupo é o resultado da fusão societária das empresas Union SDA e Béghin-Say, ocorrida no dia 20 de janeiro de 2004. Agronegócio: reunião do Mercosul ampliado discute competitividadeO diretor do Departamento de Economia Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Edílson Guimarães, participa hoje, em Montevidéu, no Uruguai, do seminário "Competitividade das Cadeias Agroindustriais no Mercosul Ampliado". O evento, promovido pelo Fundo das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO), acontece a partir das 9 horas, no Edifício Mercosur. O seminário discutirá novas políticas e projetos de investimento para melhorar a competitividade das cadeias produtivas de carne bovina, de oleaginosas e óleos vegetais e da indústria têxtil e do algodão no Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile e Bolívia. O encontro contará com o ministro da Agricultura, Pecuária e Pesca do Uruguai, Martin Aguirrezabala. Meio ambiente: Lula reúne-se com Marina SilvaO presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa, às 15h30, de reunião de coordenação política, no Palácio do Planalto. Às 17h, recebe a ministra do Meio Ambiente, Marina da Silva. Depois, às 18h, participa de uma reunião sobre orçamento. Servidores: Rossetto participa de reuniãoO ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rossetto, participa, às 17h, no auditório do Incra, de reunião com os servidores do Instituto. Em pauta, a medida provisória (editada na sexta-feira (24)) que criou o novo Plano de Cargos e Carreira do órgão. Pesca: Ibama divulga estatística sobre o setorRepresentantes do Ibama divulgam, às 14h30, na sede do Instituto, a estatística do setor pesqueiro nacional de 2002. Intitulada "Estatística da Pesca Brasil 2002", a pesquisa revela que o País produziu naquele ano 1,6 milhão toneladas de pescado. Embrapa: workshop analisa adoção de software livreO 1º Workshop para Implantação de Software Livre na Embrapa começa hoje, na sede da empresa. Participam técnicos de informática de todos os centros de pesquisa do órgão. O objetivo é capacitar esses técnicos para que eles possam iniciar o processo de implantação de software livre e de certificação digital na empresa. O encontro, que termina na sexta-feira (1º), é organizado pelo Departamento de Tecnologia da Informação (DTI) da Embrapa em parceria com a Embrapa Informática Agropecuária de Campinas (SP). OMC: órgão de solução de controvérsias reúne-se hojeSerá realizada hoje, em Genebra (Suíça), a reunião do Órgão de Solução de Controvérsias, da Organização Mundial do Comércio (OMC). BC: pesquisa Focus será divulgadaO Banco Central divulga hoje a pesquisa Focus com as previsões do mercado sobre os principais indicadores econômicos e financeiros. Comércio exterior: saem resultados da balançaO Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior divulga, pela manhã, o resultado da balança comercial referente à quarta semana de setembro. À tarde, haverá entrevista sobre o assunto. BC: Meirelles participa de posse na ABBCO presidente do Banco Central do Brasil, Henrique Meirelles, participa às 12h30 da cerimônia de posse da nova diretoria da Associação Brasileira de Bancos Comerciais (ABBC), encabeçada pelo presidente João Ayres Rabêllo Fiulho (Banco Fibra) e pelo vice-presidente Álvaro Augusto Vidigal (Banco paulista),. ex-presidente da Bovespa. Informações: (11) 3031.2388(ABBC) ou Tamer & Associados, fone: (5511) 288-1688. Henrique Meirelles ainda proferirá palestra às 20h15 no evento "Gestão do Futuro", no Hotel Palm Plaza, em Campinas-SP. Greve: OAB promove ato contraA OAB-SP e promove às 10 horas, em frente à sua sede (Praça da Sé, 385) , o Ato Público pela Volta da Justiça, protestando contra a paralisação do Judiciário de São Paulo, que avança para o terceiro mês. Segundo a OAB-SP, confirmaram presença no ato público Paulo Skaf, presidente eleito da Fiesp(Federação das Indústrias do Estado de São Paulo); Cláudio Vaz, presidente eleito do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo); Guilherme Afif Domingos, presidente da Associação Comercial; Alencar Burti, presidente do Sebrae; Marcio Cypriano, presidente da Febraban; Raymundo Magliano Filho, presidente da Bovespa; entre outras. Fiesp/Ciesp: Skaf e Vaz tomam posseOs novos presidentes da Fiesp, Paulo Skaf, e do Ciesp, Claudio Vaz, tomam posse na próxima segunda-feira (27), em cerimônias separadas. Às 16 horas, o atual presidente do sistema Fiesp/Ciesp, Horácio Lafer Piva, transmite o cargo para Skaf. Às 17 horas, Piva dá posse a Vaz, seu candidato nas eleições do sistema, em 25 de agosto. Greve: bancários avaliam paralisaçãoO presidente da Confederação Nacional dos Bancários, Wagner Freitas, disse ontem que a recomendação aos sindicatos é pelo prosseguimento da greve e pela continuidade das negociações com os bancos. Uma reunião da executiva nacional dos bancários para avaliar o movimento está marcada para esta segunda-feira, às 15 horas.