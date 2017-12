Agenda: 27/09/2004 Soja e grãos: USDA divulga relatório semanal de inspeções e safraO Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulga hoje dois relatórios semanais: de inspeções de exportação (ao meio dia) e de acompanhamento da safra americana (às 17 horas). Ambos os horários são de Brasília. Carnes: Dimarzio lidera missão aos EUAMissão do governo brasileiro, liderada pelo secretário executivo do Ministério da Agricultura, José Amauri Dimarzio, chegou ontem aos Estados Unidos e deve permanecer no país até quinta-feira (30). As reuniões serão entre os integrantes do Comitê Consultivo Agrícola (CCA), que reúne representantes do governo dos dois países, na sede do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). O grupo se reuniu, pela última vez, entre os dias 15 e 18 de março deste ano, em Brasília. Além de ter detalhes sobre a análise de risco feita pelo governo americano para a carne bovina brasileira, o grupo deve tratar do reconhecimento de áreas livres da peste suína clássica. O Brasil vai apresentar pedido formal para o reconhecimento. Ainda sobre carnes, a missão brasileira pedirá a abertura do mercado americano para o frango, autorização que depende de análise de risco. Açúcar: empresa Guarani inaugura novas instalações em OlímpiaA Açúcar Guarani, empresa do Grupo Tereos, inaugura nesta segunda-feira (27), a duplicação da capacidade produtiva da Unidade Cruz Alta, localizada no município de Olímpia, região noroeste de São Paulo. A obra é o maior investimento privado da região, no total de R$ 118 milhões. A solenidade oficial de inauguração inicia-se às 10 horas com a presença de Philippe J. C. Duval, presidente do Grupo Tereos, e Jean Claude A. Religieux, presidente da Açúcar Guarani. O diretor do Departamento de Açúcar e Álcool, Angelo Bressan Filho, da Secretaria de Produção e Comercialização do Ministério da Agricultura deverá participar do evento. A Tereos, controladora da Açúcar Guarani S.A., é um dos maiores grupos industriais sucroalcooleiros do mundo. O grupo é o resultado da fusão societária das empresas Union SDA e Béghin-Say, ocorrida no dia 20 de janeiro de 2004.