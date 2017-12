Agenda: 27/10/2004 Logística: Rodrigues abre seminário em Belo HorizonteO ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Roberto Rodrigues, fará conferência de abertura do seminário "Desafios de Logística para o Agronegócio" a ser realizado no dia 27 de outubro, às 19h, na sede da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG), em Belo Horizonte. O governador Aécio Neves fará a abertura oficial. Na oportunidade, Rodrigues receberá o "Troféu 150 Anos de Ferrovias", uma homenagem da Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários (ANTF) pelo trabalho realizado em prol do desenvolvimento da malha ferroviária. O evento termina sexta-feira (29) e contará com a participação de algumas das principais lideranças do agronegócio brasileiro, entre os quais, o presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Antônio Ernesto de Salvo, o presidente da Associação Brasileira de Agribusiness (ABAG), Carlo Lovatelli, o ex-ministro da Agricultura, Arlindo Porto, que é vice-presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig), o diretor-presidente da Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais (Casemg), Célio Floriani, e o presidente da Federação da Agricultura de Minas Gerais (Faemg), Gilman Viana Rodrigues.