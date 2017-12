Agenda: 27/10/2004 Safra 2004/05: primeira estimativa da ConabO ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Roberto Rodrigues, divulga nesta quarta-feira (27), a partir das 10 horas, a primeira intenção de plantio da safra brasileira de grãos 2004/2005. Este primeiro levantamento foi realizado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) no período de 4 a 8 deste mês em 450 municípios mais representativos da produção de arroz, algodão, feijão, milho, soja, sorgo, entre outras lavouras. A coletiva à imprensa será no auditório do Mapa (sobreloja). Logística: Rodrigues abre seminário em Belo HorizonteO ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Roberto Rodrigues, fará conferência de abertura do seminário "Desafios de Logística para o Agronegócio" hoje, às 19h, na sede da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG), em Belo Horizonte. O governador Aécio Neves fará a abertura oficial. Na oportunidade, Rodrigues receberá o "Troféu 150 Anos de Ferrovias", uma homenagem da Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários (ANTF) pelo trabalho realizado em prol do desenvolvimento da malha ferroviária. O evento termina sexta-feira (29) e contará com a participação de algumas das principais lideranças do agronegócio brasileiro, entre os quais, o presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Antônio Ernesto de Salvo, o presidente da Associação Brasileira de Agribusiness (ABAG), Carlo Lovatelli, o ex-ministro da Agricultura, Arlindo Porto, que é vice-presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig), o diretor-presidente da Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais (Casemg), Célio Floriani, e o presidente da Federação da Agricultura de Minas Gerais (Faemg), Gilman Viana Rodrigues. Boi: promotores do Rally da Pecuária reúnem-se com governoO ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Roberto Rodrigues, reúne-se, nesta quarta-feira (27), em seu gabinete, com os promotores do Rally da Pecuária. Iniciada no dia 27 de setembro e encerrada em 18 de outubro, a viagem começou por Presidente Prudente (SP) num trajeto de quase 11.000 km que teve como objetivo traçar um perfil da pecuária brasileira. Liderado pelo engenheiro agrônomo e professor da Escola Superior de Agronomia Luiz de Queiroz (Esalq) de Piracicaba (SP), Alexandre Lahoz Mendonça de Barros, o grupo de 12 pessoas percorreu oito estados para identificar o desempenho e os gargalos do setor. Durante o encontro com o ministro, ele apresentará um diagnóstico da competitividade da pecuária brasileira. IBGE: pesquisa sobre setor de plantas e flores será apresentadaO IBGE divulga hoje, ás 10hs, um estudo inédito um setor de plantas e flores ornamentais, a partir de tabulação e análise especiais, com base no último Censo Agropecuário (1996-1997). O estudo destaca que o setor é formado por pequenos proprietários, em pequenas propriedades, com emprego intensivo de mão-de-obra. Era essa a caracterização do setor produtivo de flores e plantas ornamentais no Brasil, em 1997. IBGE: sai hoje Levantamento da Produção Agrícola de setembroO IBGE divulga amanhã hoje em coletiva às 9h30, na sede do Instituto (Av. Franklin Roosevelt, 166 - Rio de Janeiro), o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola - LSPA, referente a setembro de 2004. Terras: Lula assina homologação de áreas indígenasO presidente Luiz Inácio Lula da Silva assina decreto de homologação de 11 terras indígenas, às 15h30, no Salão Leste do Palácio do Planalto. Participam da cerimônia os ministros do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rossetto; da Justiça, Márcio Thomaz Bastos; e do Meio Ambiente, Marina Silva, e o presidente do Incra, Rolf Hackbart. Na ocasião, haverá ainda a assinatura de um convênio que vai definir procedimentos para o assentamento de trabalhadores rurais que ocupam áreas indígenas. Transportes: Nascimento recebe Maggi e VianaO ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento, recebe, às 14h, o governador do Mato Grosso, Blairo Maggi e, às 16h, o do Acre, Jorge Viana. Biodiesel: comissão da Câmara reúne-se às 10 horasA Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, da Câmara, reúne-se, às 10h, no plenário 2. Em pauta, o projeto de lei que institui o Programa Biodiesel. BNDES: seminário sobre arranjos produtivos termina hojeO seminário "Arranjos Produtivos Locais (APLs) como Instrumento de Desenvolvimento" termina, na sede do BNDES, no Rio de Janeiro. Às 10h, o diretor do BNDES Maurício Borges Lemos coordena painel sobre crédito e instrumentos financeiros. Antes do encerramento do encontro, às 18h15, será realizado uma mesa de debates sobre cultura local e associativismo, com a participação do secretário de Políticas de Integração Regional, do Ministério da Integração, Antonio Carlos Galvão. Logística: BNDES e Brasil Ferrovias assinam protocoloO vice-presidente do BNDES, Darc Costa, e o presidente da Brasil Ferrovias, Elias Nigri, assinam protocolo de intenções para a reestruturação do sistema ferroviário Sudeste/Centro-Oeste, às 14h, na sede do banco, no Rio de Janeiro (Av.Chile, 100 Centro). Frutas: feira começa hoje em Pelotas (RS)O 6º Mercofrut, feira e congresso da cadeia produtiva e de comercialização de frutas, começa hoje, na sede da Embrapa Clima Temperado, em Pelotas (RS). Com o tema central "Desenvolvimento Rural e Segurança Alimentar", o evento prossegue até sexta-feira (29). Participam produtores, técnicos, comerciantes, professores e estudantes. Hoje, às 10h, o diretor de Programas das Regiões Sul e Sudeste, da Secretaria de Programas Regionais, do Ministério da Integração Regional, Rogério de Oliveira Castro, faz palestra sobre a fruticultura como fator de desenvolvimento e geração de renda. Irrigação: congresso prossegue até sexta-feira em Porto Alegre (RS)O 14º Congresso Nacional de Irrigação e Drenagem (Conird) e o Encontro Interamericano de Irrigação, Drenagem e Controle de Enchentes prosseguem até sexta-feira (29), no auditório da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Em pauta, novas tecnologias e o uso eficiente da água no agronegócio, principalmente na fruticultura e no cultivo do arroz irrigado. Hoje, às 16h30, o superintendente de Conservação de Água e Solo, da Agência Nacional de Águas (ANA), Antônio Félix Domingues, participa do debate "Reconversão de Sistemas de Irrigação na Orizicultura, Alternativas de Seqüencias e Rotações de Cultura". Balanços: Pão de Açúcar e Natura divulgam resultadosO Pão de Açúcar divulga nesta quarta após o fechamento do mercado seus resultados no terceiro trimestre. A Natura Cosméticos TAMBÉM divulga o balanço do terceiro trimestre após o fechamento do mercado. Analistas esperam um lucro de R$ 78,7 milhões, 328% maior que igual período de 2003. FGV: sondagem industrial sai hojeO economista da Fundação Getúlio Vargas (FGV) Aloísio Campelo divulga, às 14h30, o resultado da 153a Sondagem Conjuntural da Indústrias de Transformação, referente ao 4o trimestre deste ano, na sal 931 do prédio à Praia de Botafogo, 190. FGV: cenários serão divulgadosA Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga a edição de outubro do Boletim de Cenários GV Prevê com um seminário, das 17h às 20h30, no auditório do Consulado da Argentina, na Av. Praia de Botafogo, 228. Participam do evento os professores da FGV Antonio Carlos Pôrto Gonçalves e Goret Pereira Paulo e o coordenador do curso de Relações Internacionais da PUC-RIO, Reginaldo Mattar Nasser. Firjan: indicadores vão ser apresentadosA Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) divulga, às 14h30, os Indicadores Industriais referentes ao mês de setembro. A entrevista será dada pela chefe da Assessoria de Pesquisas Econômicas da Firjan, Luciana de Sá, no 12o andar da sede da entidade na Av. Graça Aranha, 1. Até agosto, as vendas acumuladas no ano estavam 10% superiores ao mesmo período de 2003. Previdência: dados de setembro vão ser divulgadosA secretária-executiva do Ministério da Previdência, Liedaa Amaral, dá entrevista às 15 horas para divulgar os dados do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) referentes a setembro. É às 15 horas, no 8º andar do prédio do Ministério. Brasil/EUA: embaixador estará na AmchamO embaixador dos Estados Unidos no Brasil, John Danilovich, será homenageado pela Câmara Americana de Comércio (Amcham) em almoço que reunirá 130 empresários, a partir das 12h30, na sede da entidade (rua da Paz, 1431 - Chácara Santo Antônio). Além de ouvir algumas considerações sobre as relações bilaterais e o cenário externo, os empresários terão a oportunidade de elaborar curtos panoramas setoriais em forma de perguntas com o objetivo de informar o embaixador sobre os desafios e oportunidades de suas empresas no mercado brasileiro. EUA:estoque de petróleo do DOE e API saem às 11h30Às 11h30 (de Brasília), o American Petroleum Institute (API) e a agência de informações do Departamento de Energia (EIA/DoE) divulgam suas estimativas sobre o nível dos estoques norte-americanos de petróleo e derivados na semana até 22 de outubro. A previsão média de 11 analistas ouvidos pela Dow Jones é que o estoque de petróleo cru tenha crescido 2,1 milhões de barris; as previsões variaram entre uma queda de 2,0 milhões e um crescimento de 4,5 milhões de barris. A previsão média para a variação no estoque de derivados é uma queda de 2,0 milhões de barris, com as previsões variando entre uma queda de 1,5 milhão e um crescimento de 1,0 milhão de barris. A previsão média para a variação no estoque de gasolina é uma redução de 480 mil barris, com as previsões variando entre uma queda de 2,5 milhões e um crescimento de 1,0 milhão de barris. A previsão para a variação na taxa de utilização da capacidade das refinarias é um crescimento de 0,69 ponto porcentual; no relatório anterior, referente à semana até 15 de outubro, o API registrava uma taxa de utilização de 89,9% e a EIA/DoE, uma taxa de 88,2%.