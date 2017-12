Agenda: 27/10/2004 Logística: Rodrigues abre seminário em Belo HorizonteO ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Roberto Rodrigues, fará conferência de abertura do seminário "Desafios de Logística para o Agronegócio" hoje, às 19h, na sede da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG), em Belo Horizonte. O governador Aécio Neves fará a abertura oficial. Na oportunidade, Rodrigues receberá o "Troféu 150 Anos de Ferrovias", uma homenagem da Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários (ANTF) pelo trabalho realizado em prol do desenvolvimento da malha ferroviária. O evento termina sexta-feira (29) e contará com a participação de algumas das principais lideranças do agronegócio brasileiro, entre os quais, o presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Antônio Ernesto de Salvo, o presidente da Associação Brasileira de Agribusiness (ABAG), Carlo Lovatelli, o ex-ministro da Agricultura, Arlindo Porto, que é vice-presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig), o diretor-presidente da Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais (Casemg), Célio Floriani, e o presidente da Federação da Agricultura de Minas Gerais (Faemg), Gilman Viana Rodrigues. Boi: Rodrigues se reúne com promotores do Rally da PecuáriaO ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Roberto Rodrigues, reúne-se, nesta quarta-feira (27), em seu gabinete, com os promotores do Rally da Pecuária. Iniciada no dia 27 de setembro e encerrada em 18 de outubro, a viagem começou por Presidente Prudente (SP) num trajeto de quase 11.000 km que teve como objetivo traçar um perfil da pecuária brasileira. Liderado pelo engenheiro agrônomo e professor da Escola Superior de Agronomia Luiz de Queiroz (Esalq) de Piracicaba (SP), Alexandre Lahoz Mendonça de Barros, o grupo de 12 pessoas percorreu oito estados para identificar o desempenho e os gargalos do setor. Durante o encontro com o ministro, ele apresentará um diagnóstico da competitividade da pecuária brasileira. Safra 2004/05: primeira estimativa da ConabO ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Roberto Rodrigues, divulga nesta quarta-feira, a partir das 10 horas, a primeira intenção de plantio da safra brasileira de grãos 2004/2005. Este primeiro levantamento foi realizado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) no período de 4 a 8 deste mês em 450 municípios mais representativos da produção de arroz, algodão, feijão, milho, soja, sorgo, entre outras lavouras. A coletiva à imprensa será no auditório do Mapa (sobreloja).